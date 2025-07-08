Недавно блогер Беспалов якобы рассекретил имя мальчика.

Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк намекнула на то, как называет своего маленького сына.

В Instagram-stories артистка опубликовала новое фото с шуточной подписью к нему:

"Бон диа, мучачос!... монько монько несется к малому Джозеппе".

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На снимке Леся предстала в нежном белом мини-платье на тонких бретелях с кружевной отделкой и несколькими рядами оборок на юбке. Судя по всему, кадр был сделан во дворике частного дома.

Недавно украинский блогер Богдан Беспалов сообщил, что Никитюк якобы назвала сына Орестом, хотя ранее ходили слухи, что мальчика зовут Иваном.

Напомним, жених ведущей, военнослужащий Дмитрий Бабчук накануне поделился, как ему дается отцовство:

"Вообще хорошо, но желание быть рядом 24/7 всегда есть, но пока нет такой возможности. Огромный кайф. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький. Трудности у трудных, мы легкие".

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