По словам министра, в этом случае Украина станет больше, чем НАТО.

НАТО должно принять Украину после победы в войне против российских оккупантов. Без нее Альянс будет лишен смысла.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет Delfi.

По его словам, Литва поддерживает желание Украины стать членом НАТО. Ландсбергис подчеркнул, что возникнет много вопросов, если Украина, после победы над Россией, не станет частью Альянса.

Видео дня

"Мой вопрос: каким был бы НАТО и смысл у НАТО, если бы в нем не было Украины? Если НАТО признает, что наш самый стратегический вызов в XXI веке - это агрессивная Российская Федерация, и Украина является единственным государством, победившим в войне против Российской Федерации, и она остается вне НАТО. Тогда Украина становится больше, чем НАТО, она становится защитником НАТО. В каком-то смысле защитила НАТО от стратегического противника НАТО", - объяснил свою позицию министр.

Он считает, что Украина стала очень сильным трансатлантическим государством, которое после победы над Россией станет членом НАТО и будет иметь чрезвычайно крепкие связи с США.

"С одной стороны, это понятно и объяснимо, с другой стороны, это показывает, что ЕС и европейский континент еще не смог сам стать таким якорем, который геополитически и стратегически связывает государство на многие десятилетия. Это сейчас делает Америка", - подытожил Ландсбергис.

Вступ Украины в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский в ответ на попытку аннексии Россией оккупированных территорий подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены.

Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, де-факто Украина уже является членом Альянса, надо оформить это де-юре.

В тот же день, 30 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в НАТО открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на оборонной поддержки Украины в войне, начатой против нее РФ.

2 октября президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в НАТО. Главы государств подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего членства Украины.

Ожидается, что обсуждение членства Украины в Североатлантическом Альянсе начнется в середине октября.

Вас также могут заинтересовать новости: