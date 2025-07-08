Главнокомандующий подчеркнул, что впереди новый сложный месяц войны.

Россияне за июнь в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления - ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. Об этом сообщил в Facebook Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, подводя итоги деятельности ВСУ в июне.

Он отмечает, что в то же время Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей. По его словам, среди главных приоритетов Украины - укрепление и повышение эффективности системы ПВО.

"Впереди - новый сложный месяц войны. Определил конкретные задачи для укрепления наших оборонных возможностей. Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут стоять стеной и разрушать планы врага относительно его "летнего наступления". Кровью и потом. Благодаря поддержке и единству украинского народа", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

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Сырский сообщил, что в июне российский агрессор пытался разбалансировать украинскую оборону, увеличивал интенсивность и количество ударов, стремился растянуть линию боевого соприкосновения.

"Нашей задачей была стабилизация обстановки и сдерживание противника на угрожающих направлениях - прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где враг сосредоточивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах", - отмечает Главнокомандующий.

При этом Сырский признает, что противник последовательно увеличивает количество личного состава, наращивает производство ракет и дронов.

"Поэтому мы вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам", - подчеркнул он.

По его словам, в течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike, а украинской артиллерией поражено 2864 цели врага.

Сырский отметил, что война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. По его словам, на этом пути есть немало проблемных вопросов, но главное в ходе мобилизации - обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку. Отмечает, что проанализированы нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах, обнаружили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены.

При этом он отметил, что фиксация роста показателей возвращения из СЗЧ обнадеживает.

"Учитывая нестабильность международной ситуации, ищем новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширение возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты. Неизменное требование - развитие направления ударных дронов, которые компенсируют часть номенклатуры артиллерийских снарядов", - подчеркнул Сырский.

Ситуация в Курской и Белгородской областях - что известно

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, который принимал участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего отмечал, что Силами обороны Украины восстановлены позиции и происходит удержание территорий в Курской и Белгородской областях, а также продолжается сковывание в приграничье значительной группировки россиян.

Он сообщил, что на заседании Ставки акцентировал внимание на действиях наших подразделений в активной обороне - на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области.

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