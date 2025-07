В дронах, которыми Россия атаковала Украину, обнаружили китайские компоненты.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против пяти китайских компаний-поставщиков компонентов для ударных дронов типа "Шахед", которыми Россия 4 июля осуществила атаку на Киев. Об этом говорится в указе главы государства №466/2025 от 8 июля.

В частности, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как прокомментировал это решение советник - уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав

Власюк, во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах Shahed обнаружили компоненты китайского производства.

"Сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции", - подчеркнул Власюк.

В частности, среди компаний, попавших под санкции, - NingboBLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах.

Также санкции введены против Shenzhen JinduobangTechnology Co., Ltd; Shenzhen Royo Technology Co., Ltd; и Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd.

"Украина работает с партнерами по санкционной коалиции для дальнейшего введения ограничений против китайских производителей", - добавил Власюк.

Введенные сегодня санкции предусматривают блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами.

Также предусматривается ограничение торговых операций (полное прекращение); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами, запрет участия в приватизации т

Соответствующие санкции вводятся на десять лет.

Удары "шахедами" по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, основной удар пришелся на Киев и Киевскую область. Во многих районах столицы вспыхнули пожары. Также были повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим. В части домов Святошинского, Соломенского и Голосеевского районов столицы, а также в Киево-Святошинском районе Киевской областивременно прекращено распределение газа. В результате атаки пострадали гражданские, в том числе есть погибшие.

