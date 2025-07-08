В сеть утекли характеристики новых 'раскладушек' Samsung – за день до анонса

Согласно информации, Galaxy Z Fold 7 станет одной из самых тонких "книжек" на рынке.

За день до официальной презентации Galaxy Unpacked стали известны почти все ключевые спецификации новых складных смартфонов Samsung – Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE. Инсайдом поделился портал The Verge.

Например, толщина Galaxy Z Fold 7 составит 8,9 мм и 4,2 мм в сложенном и раскрытом виде соответственно. Новинка станет одной из самых тонких "книжек" на рынке – такой же, как Oppo Find N5, и всего на 0,1 мм толще, чем Honor Magic V5.

При этом устройство будет весить всего 216 граммов, что фактически делает Galaxy Z Fold 7 самым легким складным телефоном-книжкой на сегодняшний день. По начинке: 6,5 дюйма снаружи и 8 дюймов внутри, Snapdragon 8 Elite, 256/512 ГБ памяти, батарея на 4400 мАч, основная камера – 200 Мп.

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Z Flip 7 тоже удивит – он получит новый 4,1-дюймовый экран крышки, который занимает отведенную ему часть корпуса целиком по примеру "раскладушек" Motorola. Емкость АКБ – 4300 мАч, почти как у Fold 7. Основная камера – 50 Мп, варианты памяти такие же.

Для тех, кто ждет бюджетную версию, выйдет Galazy Z Flip 7 FE – он выйдет с теми же размерами экранов, что и Z Flip 7, но батареей 4 000 мАч и памятью, урезанной до 128 или 256 ГБ.

Все три раскладушки Samsung будут оснащены стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев и новыми функциями Galaxy AI.

На этой же презентации 9 июля покажут новое поколение смарт-часов Galaxy. Все новинки станут больше похожи на прошлогоднюю "Ультру" и Apple Watch.

Возможны и другие анонсы, например, дебютной тройной раскладушки. Смартфон станет прямым конкурентом Huawei Mate XT и уже засветился в тестовом билде OneUI 8.

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