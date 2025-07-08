По словам собеседников издания, именно дефицит ракет мог привести к приостановке помощи Украине.

У США осталось лишь около 25% ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot, которые необходимы для реализации военных планов Пентагона. Часть запасов была израсходована на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Источники рассказали журналистам, что именно дефицит ракет к Patriot мог привести к приостановке военной помощи Украине от США. По их словам, сейчас у Вашингтона количество боеприпасов ниже минимального показателя, который необходим для выполнения оперативных планов.

В издании подчеркнули, что, по данным трекера, отслеживающего количество боеприпасов Пентагона, запасы ряда критически важных боеприпасов находятся ниже минимально допустимого уровня уже в течение нескольких лет. Источники сообщили журналистам, что их количество начало резко сокращаться после того, как администрация экс-президента США Джо Байдена начала отправлять военную помощь Украине.

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Собеседники издания отметили, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа начала пересматривать уровень запасов ракет к Patriot и других боеприпасов примерно в феврале. Ситуация ухудшилась после того, как Вашингтон решил развернуть больше комплексов на Ближнем Востоке.

Когда Украина может исчерпать ракеты к Patriot

Ранее издание Bild со ссылкой на военных аналитиков писало, что Украина может исчерпать свой запас ракет для систем Patriot. В худшем случае, это может произойти уже через одну или две недели.

По словам военного эксперта Томаса Тайнера, без ракет для Patriot российские баллистические и крылатые ракеты прорвутся.

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