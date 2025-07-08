Метинвест Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины 2025 года

Метинвест вошел в ТОП-10 лучших работодателей Украины 2025 года, и стал лидером взаимодействия бизнеса с учебными заведениями. Сформировал рейтинг журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", совместно с деловым порталом Delo.ua, а определяло 100 лучших работодателей Украины экспертное жюри.

Метинвест занял восьмое место среди лучших работодателей Украины. В первую десятку также вошли компании АТБ, МХП, Новая почта, ОККО, ДТЭК, Киевстар, "МакДоналдз" в Украине, Farmak и Астарта.

Победу в спецноминации "Лидер взаимодействия бизнеса с учебными заведениями" компания получила за создание первого частного горно-металлургического университета Метинвест Политехника. Метинвест направил 513 млн грн в развитие университета, оплачивает обучение и предоставляет стипендии лучшим студентам. Вуз готовит кадры европейского уровня.

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За пять лет более 1080 студентов поступили на обучение, выпущено 267 магистров, 970 слушателей прошли курсы повышения квалификации, а 4150 работников - тренинги и курсы. Вуз стал примером интеграции бизнеса в техническое образование: к обучению привлечены специалисты компании, а студенты работают над реальными проектами и проходят стажировку.

Как известно, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук стала также третьей в рейтинге лучших HR-руководителей Украины, который сформировал журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". В первую пятерку вошли представители Киевстара, Kernel, Новой почты и Астарта-Киев.

Ранее Группу Метинвест Рината Ахметова признали одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.