Европейцы пытаются договориться о новых условиях торговли с Америкой.

Европа и США до сих пор не смогли договориться о новых условиях взаимной торговли, поскольку Вашингтон сделал "действительно плохое" предложение Брюсселю. Об этом заявила министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, которую цитирует The Guardian.

Так, на вопрос журналистов, что она думает о предложении США по торговле, министр заявила, что "предложение - это не то слово", которым бы она описала позицию американцев. В частности она прокомментировала требование США к Европе согласиться на базовые 10% пошлины на весь европейский экспорт в Америку.

"Я думаю, нам просто нужно подготовиться к тому, что мы будем иметь не менее 10 процентов. Считаю ли я это хорошо? Нет, это действительно плохо. Но мы должны знать, на что соглашаемся", - сказала Свантессон.

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Она отметила, что неопределенность из-за затягивания переговоров по условиям торговли мешает европейским предпринимателям, и это одна из причин, почему, например, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает заключить "быстрое" соглашение. Однако сама Свантессон убеждена, что ЕС не должен соглашаться на "плохую" сделку.

"Мы поддерживаем жесткую позицию в отношении США. Мы не можем стоять, сложив шляпы, и благодарить их за "предложение" 10-процентного тарифа. Я хочу, чтобы Еврокомиссия была более жесткой и прямолинейной, потому что именно это нужно", - сказала она.

Таможенные войны Трампа

Как писал УНИАН, в начале апреля Дональд Трамп начал таможенную войну против всего мира, введя дополнительные тарифы почти на весь импорт в США. В частности большая часть европейских товаров облагалась 20-процентной пошлиной.

Однако вскоре Трамп поставил на паузу непосредственное введение новых пошлин, дав переговорным командам время на то, чтобы договориться о более детальных условиях взаимной торговли.

В начале июля время, отведенное на переговоры, начало истекать, и Трамп направил письма 14 странам - среди них Япония, Южная Корея и страны ЕС - с угрозой новых пошлин с 1 августа, которые могут достичь 25-40% или даже 70% на отдельные категории импорта, которые будут введены вместо временных 10%.

Европейская Комиссия оперативно начала переговоры о снижении этих ставок и возможном обмене уступками в секторах самолетостроения, фармацевтики и алкоголя - целью является согласовать "политическое понимание" до дедлайна 1 августа.

На прошлой неделе Брюссель и Вашингтон согласовали "ускоренный режим" переговоров - накануне первоначального дедлайна, который истекал 9 июля, Трамп отсрочил действия угрожающих пошлин, чтобы предоставить ЕС дополнительное время для достижения предварительного соглашения. ЕС пока предпочитает избежать открытого конфликта и искать компромисс, хотя предупредил, что оставляет за собой право в ответ ввести контрпошлины.

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