В Татарстане сегодня, 8 июля, разбился новый разведывательно-ударный беспилотник "Альтиус-РУ". Этот дрон начали проектировать еще в 2011 году, а испытания были завершены только в 2021 году, пишет Defense Express.
В издании подчеркнули, что "Альтиус-РУ" упал прямо на частный дом в Татарстане. Вероятно, были убиты два местных жителей. Предварительно, причиной падения дрона стала потеря связи.
Отмечается, что первый заказ на "Альтиус-РУ" поступил "Уральскому заводу гражданской авиации" в 2021 году. Количество дронов и сроки поставки тогда не объявили публично. Тем не менее известно, что стоимость сделки составляла около 7 миллиардов рублей (около 115 миллионов долларов с учетом инфляции).
В издании добавили, что российский дрон имеет неплохие заявленные характеристики. Заявляется, что он может находиться в воздухе до 48 часов, а также взлетать на высоту до 12 км. Более того, россияне говорят о том, что этот беспилотник способен летать на расстояние, якобы до 10 тысяч километров.
В издании поделились, что полетная масса "Альтиус-РУ" составляет до 6 тонн, а длина фюзеляжа - 11,6 метра. Размах крыльев составляет 28,5 метра.
Кроме того, крейсерская скорость российского дрона составляет 250 км/ч, а боевая нагрузка - до 1 тонны. В издании обратили внимание на то, что этот БПЛА способен нести даже противокорабельные ракеты Х-35У с дальностью полета до 260 км.
Помимо этого в РФ заявляют о том, что "Альтиус-РУ" получил инерциально-спутниковую систему навигации и, вероятно, радиолокационную станцию (РЛС). Помимио этого производитель заявлет о возможности оснастить дрон подвесной РЛС с антенной фазированной решеткой и оптико-прицельной станцией.
Российские дроны - важные новости
Ранее авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал, чем опасны модифицированные "Шахеды". Он отметил, что эти БПЛА по своим характеристикам приближается к крылатым ракетам.
Кроме того, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказывал о российском дроне "Черника", которым в конце июня оккупанты ударили по Харькову. Он поделился, что этот беспилотник имеет несколько модификаций. "Черника" способна бить по целям на расстоянии от 80 до 100 км.