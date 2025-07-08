Пару дней назад артисты намекнули на воссоединение дуэта "Время и Стекло".

Надя Дорофеева и Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) разожгли интерес поклонников к возможному воссоединению "Время и Стекло". Они опубликовали в Instagram новое шуточное видео, чем вызвали волну внимания.

"Наконец-то мы ответили на все важные вопросы", - иронично подписала Надя ролик.

На видео же Дорофеева и Позитив якобы отвечают на вопросы журналистов на пресс-конференции. При этом все их ответы уклончивые и неинформативные по типу: "Мы не комментируем прошлое", "Это не подлежит разглашению", "Давайте дальше", "А еще будут какие-то вопросы", "Это слишком личное".

В конце артистам задают вопрос: "Когда настанет этот день?", и они уверенно отвечают: "Завтра",

На видео с иронией отреагировал ведущий Слава Демин: "Обожаю, когда гости в интервью так отвечают на вопросы".

Другие пользователи в комментариях поделились впечатлениями о том, что же и ждет: "Кажется, будто это сон", "Неужели", "Вот это грядет", "О боже! Какие отсылки. Не можем дождаться!", "Завтра, потому что 5 лет назад, 10 июля вышел ваш последний клип Last dance. Это будет возвращение легенды", "Шок да и только", "Мы так скучали по вам, ждем премьеру", "Соскучилась по этой парочке".

Напомним, пару дней назад Надя Дорофеева и Позитив намекнули на воссоединение "Время и Стекло".

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