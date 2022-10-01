Резников подчеркнул, что Украина уже является членом НАТО де-факто, осталось стать им де-юре.

Украинская армия за последние 8 лет овладела более 300 стандартами НАТО.

Об этом министр обороны Алексей Резников отметил в эфире телемарафона, комментируя заявку Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

"Более 300 стандартов НАТО уже освоены нашими ВСУ и силами сектора безопасности и обороны за последние 8 лет. По сути, с момента начала войны с Россией в 2014 году. За пол месяца открытой фазы этой войны мы освоили оружие натовского стандарта разное, причем очень сложное", – подчеркнул Резников.

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Он отметил, что это означает, что наши военные проходили и проходят обучение на сложных системах разных производителей и успешно их применяют на поле боя.

Также, по словам Резникова, наши вооруженные силы в качестве рекрутов проходят обучение на различных полигонах, начиная от Великобритании, продолжая Польшей, Словакией и т.д.

"Поэтому я убежден, что мы уже являемся членами альянса НАТО де-факто, нам осталось стать им де-юре", – подчеркнул Резников.

Что касатеся программы ленд-лиза от США, министр объяснил, что это касается именно вопроса финансирования, является одной из возможностей финансировать приобретение оружия для ВСУ. Резников отметил, что сейчас ВСУ получают оружие от США благодаря другим проектам и программам, в частности, президентским решениям.

"Недавно был объявлен новый пакет. И на следующей неделе мы с вами услышим еще один интересный пакет от наших партнеров", – отметил министр без подробностей.

Он напомнил, что Украина не можем заказать из оружия то, что хочет, если не принято политического решения партнеров о его предоставлении.

"До сих пор пока что мы ведем диалог с нашими партнерами, какому боевому танку быть на вооружении украинской армии - это будет американский Abrams, или это будет возможно немецкий Leopard, или британский, или французский... Когда такое политическое решение будет принято, тогда мы уже можем заказывать. Это же касается боевого самолета. Что это будет за боевой самолет, мы с вами узнаем позже, когда будет принято это решение", – сказал Резников.

По обеспечению ВСУ военной формой он заверил, что украинские военные "абсолютно независимы от погодных условий с точки зрения обеспечения".

"Достаточное количество зимней одежды уже находится на складах. Идет обеспечение, в первую очередь, всего нашего контингента, который находится на линии фронта, а это 1200 км. Все заявки оформляются и раздаются военным в каждой бригаде, в каждом батальоне", – сказал Резников.

Заявка Украины на вступление в НАТО – что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Как заявил президент, Украина де-факто уже является членом НАТО, осталось оформить это де-юре.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что теперь все государства-члены НАТО должны оформить Украине приглашение о присоединении к Альянсу.

В этом году по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс вступили Финляндия и Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержке обороны Украины от российских войск.

Также сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины, который позволит увеличить поставки оружия для борьбы против агрессора-Российской Федерации.

Закон даст возможность ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты, в частности, позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

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