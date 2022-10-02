Президент Украины прокомментировал позицию ряда европейских стран насчет вступления нашей страны в Альянс по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров 9 стран Центральной и Восточной Европы за поддержку стремления Украины стать членом Организации Североатлантического договора.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Искренне благодарен нашим добрым соседям - странам Центральной и Восточной Европы поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки РФ аннексировать территории Украины", - заявил Зеленский.

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Вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре - важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоганнис и президент Словакии Зузана Чапутова поддерживают членство Украины в Организации Североатлантического договора.

"Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте с 2008-го года относительно будущего членства Украины", - сказано в совместном сообщении девяти президентов.

30 сентября Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что теперь все государства-члены НАТО должны оформить Украине приглашение о присоединении к Альянсу. По словам министра, Украина де-факто уже является членом НАТО, осталось оформить это де-юре. Чиновник добавил, что это должно произойти как можно быстрее и без плана действий по членству в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержке обороны Украины от российских войск.

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