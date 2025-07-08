Актрису заметили вместе с этим мужчиной на отдыхе.

Знаменитая американская актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, вероятно, закрутила новый роман. Не секрет, что в прошлом году поговаривали, что женщина в отношениях с пластическим хирургом. Тогда инсайдеры отмечали, что именно этот врач делал Энистон подтяжку груди, после чего между ними завязалось общение. Однако сейчас актрису заметили в компании другого мужчины.

Как пишет издание Daily Mail, Энистон отдыхает на Майорке с коучем по личностному развитию Джимом Кертисом.

"Энистон выглядит счастливой и расслабленной во время поездки с Кертисом, который называет себя "трансформационным тренером и гипнотерапевтом", - пишут иностранные СМИ.

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Однако пока официально они не комментируют, действительно ли в отношениях.

Что известно о Джиме Кертисе

Джиму 53 года, то есть он моложе актрисы на три года. Мужчина называет себя "гипнореалистом" и трансформационным коучем, который помогает людям "освободиться от прошлого". Кертис регулярно публикует вдохновляющие цитаты, упражнения по медитации и аффирмации в сети. К слову, Энистон подписана на него в Instagram уже два года. Например, в 2023 году звезда поставила лайк на его пост о важности глубоких связей вместо одиночества и рекомендовала его книгу.

Напомним, ранее актрису Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу.

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