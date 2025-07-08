Любимую закуску можно готовить прямо сейчас.

Соте из баклажан - это угощение из разных овощей. В состав входят не только баклажаны, но и перец, морковь и другие "дары огорода". Узнайте, как приготовить консервацию так, чтобы близкие просили добавки.

Соте из баклажанов - классический рецепт

Такая закуска получается в меру пикантной, очень сочной и вкусной. Приготовить сможет даже начинающая хозяюшка.

Ингредиенты:

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два баклажана;

четыре помидора;

один болгарский перец;

один лук;

одна морковь;

один зубчик чеснока;

горький перец, соль, масло.

Баклажаны вымыть, но не чистить, нарезать крупными кубиками, засыпать солью и через 20 минут отжать жидкость. Лук измельчить, морковь натереть на терке, вместе обжарить два овоща до готовности. Туда же, на сковороду, добавить немного горького перца, чтобы добавить блюду пикантности, и сладкого, нарезанного кубиками. Готовить 5-7 минут, потом припустить томаты в сотейнике, снять с них кожицу и нарезать. В отдельный казанок переложить все подготовленные овощи, перемешать.

Не солить, готовить около 20 минут в зависимости от того, какой мягкости вы хотите получить овощи. По истечение времени добавить измельченный чеснок. Вот и все - соте из баклажанов на зиму готово - можно перекладывать его в стерилизованные банки, закрывать крышками и убирать на хранение в погреб или кладовую.

Соте из баклажанов на зиму с кабачками

Такой рецепт понравится тем, кто любит не только баклажаны, но и кабачки. В составе блюда даже будут и другие сезонные овощи.

Ингредиенты:

два баклажана;

один кабачок;

два болгарских перца;

два помидора;

один репчатый лук;

одна морковь;

четыре зубчика чеснока;

соль, перец, зелень, сахар, масло.

Баклажаны вымыть, нарезать кубиком, замочить в подсоленной воде на полчаса. Затем отжать лишнюю жидкость, выложить на сковороду или в казанок. Туда же добавить репчатый лук, нарезанный полукольцами, морковь - соломкой, перец и томаты кубиками. Тушить овощи полчаса до готовности, предварительно посолив и поперчив их. Только после этого добавить измельченный чеснок, зелень и сахар, затем тушить еще 10-15 минут. Такое соте из баклажан на зиму можно есть сразу или закатать в стерилизованные банки.

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