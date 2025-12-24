Украинским военным с помощью дронов удалось уничтожить группу оккупантов из 40 человек, которые вышли из трубы.

На Купянском направлении в районе Новоплатоновки украинские военные нашли выход из трубы, которым пользовались российские оккупанты.

Об этом рассказал военный 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович в эфире Киев24.

"Их там выходило человек до 40, насколько я помню, и, собственно, наши беспилотники уничтожили врага, который пытался пробираться по этой трубе. Обнаружили его и уничтожили", - рассказал он.

По словам Петровича, в районе Новоплатоновки и Боровой врагу негде закрепиться.

"Продолжаются бои в полях", - добавил военный.

Ситуация на Купянском направлении

Вчера соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый раскрыл ключевой фактор успеха ВСУ на Купянском направлении. По его словам, во время украинской операции была освобождена северная часть Купянска, проведены зачистки в центральной части города.

А 22 декабря инспектор пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования огневой поддержки бригады "Месть" Вячеслав Федорченко объяснил, что захват Купянска открыл бы оккупантам двери на Харьков, а также в тыл украинских подразделений на Донбассе.

