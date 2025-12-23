По словам спикера, оккупанты хотели захватить населенный пункт и двигаться на Рясное.

Около 100 российских военных зашли в село Грабовское, что в Сумской области. Об этом в эфире Суспільного сказал спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Произошла внезапная атака, где-то до сотни россиян просто вошли на территорию населенного пункта и пытались им овладеть и пойти дальше на населенный пункт Рясное", - сказал он.

Спикер добавил, что оккупанты закрепляются в южной части Грабовского, но их оттуда выбивают. По его словам, там продолжаются бои.

По словам Трегубова, сейчас на Сумщине происходит дополнительная эвакуация, потому что населенные пункты, которые расположены в непосредственной близости к российской границе, находятся под угрозой.

Ситуация в Грабовском

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о похищении российскими захватчиками 52 гражданских украинцев из села Грабовское в Сумской области. По его словам, эти люди не хотели эвакуироваться, хотя их долго убеждали в этом. Он сказал, что там было где-то 17-18 человек призывного возраста, а остальные - женщины и дети.

В то же время, добавил президент, 13 украинских военных также попали в российский плен.

