'Крым стал Чернобаевкой': эксперт рассказал, как Украина добивает российскую ПВО

Основна задача Украины в Крыму - уменьшить плотность российской ПВО, пока РФ пытается защитить Керченский мост.

Крым сегодня, так называемая Чернобаевка, Украина использует его для уничтожения российской противовоздушной обороны, поскольку Москва перебрасывает туда ПВО из глубинок, чтобы защитить Керчинский мост. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире Radio NV.

По его словам, работа по Крыму сейчас ведется украинскими средствами поражения с основной задачей - уменьшить плотность российской ПВО по всей России.

"Дело в том, что Крым россияне используют. И мы его тоже используем - на данный момент в качестве Чернобаевки, так называемой. Сколько бы мы не уничтожили зенитно-ракетных комплексов в Крыму, россияне снимают их с объектов уже из глубины России, практически подставляя под наши удары, перебрасывают на Крымское направление, так как им надо прикрывать Керченский мост. Москва-Керченский мост, вот эти две точки, где россияне удерживают определённую плотность ПВО, которая даёт возможность сбивать практически 100% аэроцелей", - сказал эксперт.

Он отметил, что пробиться через Московскую и Керченскую ПВО практически невозможно. Но это ведет к тому, что российские тылы практически открыты.

"Почему, в принципе, два десятка беспилотников, которые шли на Кстов, то все два два десятка легли туда, куда надо. То же самое это было и по Приморску. Они, в принципе, в последнее время, ну, буквально неделю-полторы часть ЗРК перебрасывали в том числе и на Питер, направления в сторону Приморска, в том числе сейчас начинают перекрывать. Собирают уже из-за Урала, тянут практически всё, что можно, поднимают даже старые и С-200, и С-300, что угодно. То есть для того, чтобы попытаться хотя бы перехватить и перекрыть Питер в том числе... Ну а Крым, само собой, в режиме Чернобаевки - добиваются остатки российской ПВО, которые стягиваются со всей России именно в сам Крым. Вот уже добрались до Феодосии", - пояснил Свитан.

Эксперт добавил, что Феодосия - один из таких показателей, потому что ее высоты используются россиянами в качестве расположения особенных локаторов, то есть там стоят серьезные системы локации, которые прикрывают заход на Керченский мост.

"Там, в принципе, после Феодосии остаётся только аэродром Багерово и уже вам Керч, то есть примерно рядышком, там несколько десятков километров", - рассказал эксперт.

Украина нанесла удар по одному из крупнейших российских НПЗ - что известно

Как сообщал УНИАН, Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 5 апреля нанесли удары по нефтеналивному порту Приморск (терминал "Транснефть") и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди рассказал, что на Балтийское побережье было "доставлено" большое количество дронов, что подтвердил, в частности, губернатор Ленинградской области, заявивший о повреждении одного из участков нефтепровода в районе порта Приморск.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово – ведущее предприятие компании "Лукойл". Судя по имеющимся материалам, на месте поражения бушует масштабный пожар.

