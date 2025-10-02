Россияне очень гордятся этим мостом.

Украине нельзя отказываться от уничтожения незаконно построенного россиянами Керченского моста в оккупированный Крым, убежден военный эксперт Михаил Жирохов.

"Относительно уничтожения Керченского моста. Уничтожить мост, который строился с запасом прочности в 2,5-3 раза, очень и очень трудно. Но в медийном плане уничтожение этого моста - это очень большой удар по имиджу Путина", - подчеркнул Жирохов в эфире "Радио NV".

Он напомнил, что Путин пришел к войне с Украиной на фоне того, что он захватил Крым.

"И россияне до сих пор этим очень гордятся. И поэтому уничтожение этого моста - это был бы такой первый звоночек, что власть Путина не на всегда и что она может быть будет хлипкой. Да, с военной точки зрения, россияне не возят по мосту поездами ракеты и снаряды, но в медийном плане - это был бы совсем другой уровень "пропаганды" в хорошем смысле этого слова. И это было бы очень мощно", - говорит Жирохов.

Крымский мост - последние новости

Как писал УНИАН, россияне пытаются все время усиливать защиту Керченского моста, который уже неоднократно был под атаками украинских сил и имеет значительные повреждения.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, комментируя удары Украины по оккупированному Крыму, отмечал недавно, что сейчас вся "живая" ПВО россиян находится в восточной части Крыма исключительно для прикрытия Крымского моста.

Также Россия продолжает ограничивать движение в Керченском проливе, устанавливая подводные барьеры для защиты от украинских морских дронов. Теперь под арками моста топят металлические конструкции, что существенно сужает фарватер. Из-за этого гражданские суда не могут свободно передвигаться рядом с переправой, сообщил "Крымский ветер".

А на днях аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк сказал изданию Sky News, что ВСУ могут готовить новый удар по Керченскому мосту. По его словам, "украинцы любят делать сюрпризы", потому что знают, "что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Украины Западом". Он высказал мнение, что может быть "какая-то большая атака на Крым", возможно, даже морской десант, "чтобы где-то выбить из колеи россиян". А учитывая то, что Украина сейчас имеет чем наносить глубокие удары, то атака по Керченскому мосту вполне вероятна, предположил он.

