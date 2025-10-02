В частности это возможно сделать ракетами "Томагавк", отметил Андрей Рыженко.

Удар Сил обороны Украины по Крымскому мосту вполне возможен. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Андрей Рыженко - капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

"Для этого накапливается ресурс. И если противник потеряет эту линию коммуникации - это будет иметь и геополитическое влияние очень серьезное, имиджевое. И влияние на оперативном уровне, для военных. Потому что действительно серьезное количество груза завозится через Крымский мост", - сказал Рыженко.

Он отметил, что это можно сделать в частности ракетами "Томагавк", передачу которых сейчас согласовывают Соединенные Штаты. В то же время он отметил, что преградой такому удару могла бы стать система ПВО россиян на временно оккупированном полуострове.

"Там стоят системы С-400, их много. И это система, которая может сбивать, если она работает. И с целью того, чтобы системе противника не дать этого сделать - мы как раз сейчас видим удары по радиолокационным станциям, вывод из строя самих пусковых установок. И тогда, конечно, это возможно", - отметил эксперт.

В то же время он заявил, что операция Сил обороны Украины с возможным десантом на территорию временно оккупированного Крыма, о которой ранее сообщал аналитик Sky News, пока нереальна.

"Хотя отдельные действия вполне возможны, они проводятся. Но противник не так серьезно потерял свой потенциал, как это может казаться", - добавил Рыженко.

Удары по Крыму: что известно

Ранее аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк обнародовал материал на страницах Sky News. Там он в частности заявил, что Украина может готовить удар по Крымскому мосту на фоне уничтожения системы ПВО россиян в Крыму. Также он предположил, что Киев может готовить и десантную операцию в Крыму.

Тем временем бывший министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что временно оккупированный Крым нужно сделать "нежизнеспособным" для россиян. По его словам, это поразит эго кремлевского диктатора Путина и заставит осознать, что ему "есть что терять".

