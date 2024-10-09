По словам спикера ВМС, на таких объектах держится режим Путина.

Для охраны Крымского моста российские оккупанты прежде всего применяют средства противовоздушной обороны, сосредоточение там ПВО является достаточно плотным. При этом с воды охранять этот объект враг сейчас не может, поэтому возложил эту функцию на авиацию - в первую очередь вертолеты. Об этом в эфире Громадського радио рассказал спикер Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Охранять мост авиацией значительно дороже и сложнее, но они это делают", - сказал он.

По словам спикера, сейчас россияне охраняют Крымский мост всеми имеющимися средствами:

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"Для них это основная артерия соединения с РФ, если смотреть на это с технической точки зрения. Даже нефтебазу, которая недавно загорелась, они, кажется, охраняли не так серьезно".

В то же время Плетенчук также отметил идеологическую составляющую, которая не менее важна для россиян в войне.

"На таких объектах держится режим диктатора Путина. Поэтому они его плотно охраняют, этот факт нужно признать", - подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Ситуация с Крымским мостом - последние новости

В начале октября стало известно, что Россия стянула к Крымскому мосту "Панцири" и еще больше защитных барж. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies.

В начале мая Россия начала размещать баржи на южной стороне моста, чтобы защитить его и судоходный канал от возможных атак украинских беспилотников. Однако, по информации западной разведки, часть барьеров повредили штормы.

Накануне капитан I ранга запаса Андрей Рыженко рассказал, когда ВСУ уничтожат Крымский мост. По его словам, это произойдет в самый болезненный для оккупантов момент.

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