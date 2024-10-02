Россия стянула к Крымскому мосту 'Панцири' и еще больше защитных барж, - BI

Россияне опасаются не только атак морских дронов, но и воздушных атак.

Россия усиливает меры защиты Крымского моста от возможных атак со стороны Украины, в частности от ее морских беспилотников.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies в минувшие выходные. Изображения, которые оказались в распоряжении Business Insider, показывают увеличение оборонительных мероприятий вокруг Керченского моста в Крыму.

В начале мая Россия начала размещать баржи на южной стороне моста, чтобы защитить его и судоходный канал от возможных атак украинских беспилотников. Однако, по данным западной разведки, часть барьеров повредили штормы.

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К июню защитные меры были усилены дополнительными баржами и плавающими заграждениями параллельно мосту. Однако новые спутниковые снимки свидетельствуют о значительном увеличении количества барж, защищающих мост.

Украина активно использует собственные морские беспилотники для поражения российских военных судов и других целей Черноморского флота, что побуждает Москву усиливать защиту ключевых объектов, таких как Керченский мост и порты в Севастополе и Новороссийске.

Аналитик Брейди Африк из исследовательского центра American Enterprise Institute также указал на новые оборонительные барьеры в публикации на X, отметив значительные изменения с мая до конца сентября.

Кроме этих заграждений, Россия установила и другие оборонительные меры для защиты моста. На новых спутниковых снимках видно две системы ПВО "Панцирь" вблизи моста, которые появились там между 18 и 23 августа. Их расположение свидетельствует о том, что Россия опасается не только угроз с моря, но и возможных воздушных атак.

Ранее мост стал целью для заминированного грузовика, а Россия утверждала, что Украина пыталась поразить мост баллистическими ракетами, полученными от США, однако атака якобы не удалась. Киев также оснащает свои морские беспилотники ракетами, что усиливает угрозу.

Строительство Керченского моста началось после аннексии Крыма в 2014 году и стало важным достижением для президента России Владимира Путина, символизируя стремление Кремля удержать полуостров.

Украина неоднократно заявляла о намерении уничтожить этот мост из-за его важности как маршрута снабжения для российских военных после вторжения 2022 года. Впрочем, сегодня разрушение моста будет иметь больше символическое значение, чем военное, поскольку Россия уже меньше полагается на него для поддержки своих войск в Крыму. В июне представитель ВМС Украины отметил, что основные грузы теперь перевозятся паромами, которые также стали целью атак Киева.

Строительство сооружений вокруг Крымского моста

Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что россияне начали вдоль Крымского моста обустраивают некое сооружение, которое напоминает именно мост. По мнению спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, назначение "загадочного" объекта может быть дублированием путепровода.

Военный сказал, что его вообще удивляет сооружение этого объекта. Он пояснил, что предположение сделал из-за того, что эта "загадочная" конструкция не является фундаментальной (на то время), а сам незаконно построенный Крымский мост все время под потенциальной угрозой ударов ВСУ. При этом надо учесть приближение сезона штормов, определенные погодные условия в Керченском проливе, которые начинаются обычно с середины осени.

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