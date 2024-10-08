В частности, уничтожению моста может предшествовать перекрытие сухопутного снабжения российских войск через Приазовье.

Незаконный Крымский мост, который соединяет временно оккупированный Крым и Краснодарский край России, будет уничтожен в самый болезненный для россиян момент. Об этом капитан I ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко сказал в эфире Радио NV.

В частности, он прокомментировал возведение россияне новых укреплений и конструкций возле Керченского моста.

Как отметил Рыженко, Керченский мост является очень важным для россиян, поскольку в первую очередь имеет стратегически-идеологическое значение, потому что его сооружение было частной прихотью диктатора Владимира Путина.

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"Любое влияние по этому мосту непосредственно влияет лично на Путина. Поэтому они его так мощно усиливают, его оборону... Сейчас эта оборона значительно мощнее. Действительно, там находится система С-400, там находятся "Панцири", которые охраняют его с воздуха", - сказал Рыженко.

Эксперт добавил, что россияне понимают, что Украина активно развивает морские дроны - надводные и подводные. Поэтому россияне начали строить железный забор в Керченском проливе, который имеет длину более 16 км. Россияне пытаются загораживать практически всю эту длину.

"Свободными фактически остаются 500 метров. Это судоходная часть канала. Все остальное закрывается сооружениями. И действительно, они фактически фиксируются на морском дне для того, чтобы не прошли подводные дроны", - отметил Рыженко.

Также на поверхности воды находятся заградительные баржи. "Зрелище очень ужасное. Напоминает фильм "Водный мир"... Они вынуждены это делать, потому что анализируют угрозу и очень не хотят, чтобы мы атаковали этот мост", - сказал Рыженко.

В то же время, в военном плане россияне несколько снизили использование этого моста. Он также высказался относительно того, когда ВСУ уничтожат этот мост:

"Я думаю, что Силы обороны имеют план, когда этот объект, как логистический путь снабжения, нейтрализовать в самый болезненный для противника момент. Тогда, когда возможно будет установлен огневой контроль или каким-то образом перекрыто снабжение через Приазовье, где поставляется 75% грузов в интересах Крыма и группировки российских оккупационных сил на юге Украины".

Также он высказал мнение по поводу того, почему россияне вывели в море военные корабли.

"Я понимаю, что это в первую очередь связано с тем, что возможно, противник имеет какую-то информацию, что готовятся какие-то ударные действия против этих кораблей. Конечно, что они посвящены 8 октября (2022 года) - они помнят, что два года назад была такая на Крымский мост. В первую очередь я это связываю просто с вопросами безопасности", - сказал Рыженко.

Он обратил внимание, что если россияне наносят воздушные удары по территории Украины, то крылатые ракеты "Калибр" запускаются вместе с другими ракетами. В основном эти ракеты составляют не большую часть средств воздушного нападения.

"Я думаю, что цель этих маневров - вывести корабли от возможного удара во время стоянки в пункте базирования Новороссийск", - добавил Рыженко.

Крымский мост - зачем Россия построила его

Как сообщал УНИАН, незаконное строительство россиянами Керченского моста еще с 2018 года перекрыло путь к украинским портам для четверти судов. Россия заранее планировала захват Приазовья.

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