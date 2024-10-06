Возведение моста перекрыло центральную часть судоходного пути, отметил Андрей Рыженко.

Незаконное строительство россиянами Керченского моста еще с 2018 года перекрыло путь в украинские порты для четверти судов. Россия заранее планировала захват Приазовья. Уверенность в этом в эфире Киев24 выразил капитан 1 ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

По его словам, возведение этого моста перекрыло центральную часть судоходного пути, ограничив максимальную высоту судов. В частности, речь идет о судах типа Panamax - контейнеровозы, танкеры и тому подобное.

"Именно из-за перекрытия центральной части Азовского моря четверть судов перестали перевозить продукцию металлургии из наших портов, в частности, из Мариуполя. Тогда за 2018-2019 годы объемы работы Мариупольского порта были уменьшены на 30-40%. То есть, это прямой вред экономике Украины", - подчеркнул специалист.

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По его мнению, россияне знали, что строительство значительно ограничит проход крупных судов в украинские порты и навредит экономике Украины.

"Россиян это абсолютно не беспокоило. Я считаю, что уже тогда, в 2016 году, у них были планы по захвату нашего Приазовья, чтобы Азовское море стало полностью их", - сказал Рыженко.

Крымский мост должен быть уничтожен

Напомним, в ВМС ВСУ считают, что Крымский мост необходимо уничтожить. Сейчас по нему перебрасывают вооружение, боеприпасы для подразделений оккупантов. В то же время, сейчас захватчики значительно нагружать мост опасаются из-за повреждений, которые Силы обороны Украины нанесли путепроводу ранее.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что важно уничтожать логистику противника, начиная с кораблей обеспечения, и заканчивая такими путями сообщения, как комбинированный мостовой переход - Керченский мост.

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