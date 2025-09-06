Он предположил, что оккупанты могут использовать дрон-матку для ударов по этой трассе, потому что расстояние от линии фронта значительное.

Россияне начали бить по трассе Славянск-Изюм, чтобы нарушить логистику и обозначив таким образом свои намерения идти на Славянск. Таким мнением поделился военный аналитик Денис Попович в эфире на "Radio NV".

Он отметил, что трасса Славянск-Изюм проходит довольно далеко от линии боевого соприкосновения - это расстояние более 20 км.

"Здесь можно предположить, чтобы поражать технику враг мог применить дрон-матку. То есть дрон, который дополнительно несет на себе FРV-дроны. Причем дрон-матка может использоваться и как ретранслятор для того, чтобы увеличивать радиус поражения. Соответственно, благодаря этому удалось эти дроны и занести на страсу", - отметил Попович.

Относительно того, с какой целью оккупанты поражают гражданскую технику, он высказал предположение, что это были пробные удары.

"Начали кошмарить эту трассу, во-первых, для того, чтобы нарушить логистику между Славянском, который сейчас не находится непосредственно в опасности для штурмов - он далеко от линии боевого соприкосновения сейчас. Но россияне начинают понемногу его кошмарить, обозначая свои намерения на будущее. А на будущее у них намерения прозрачны - хотят этот город захватить", - сказал военный аналитик.

Попович пояснил, что россияне планируют наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию и об этом украинская сторона знает.

"Они сейчас смотрят как оно работает, удается ли контролировать с помощью, как я предполагаю, дрона-матки. Но если они увидят, что оно имеет эффект и мы не противодействуем этому, не находим пути для противодействия, то они могут это поставить на поток", - прокомментировал Попович.

По его словам, сегодняшнее обесточивание железнодорожной ветки в Славянске - это сделано россиянами с целью как психологического воздействия на население, так и для достижения военного эффекта.

"Понятно, что по этой ветке могут поставляться материалы, которые необходимы и для местного населения, и безусловно для Сил обороны, которые там держат оборону в Донецкой области. Соответственно каждый удар по логистике - это может иметь влияние и на ведение боевых действий, кроме психологического воздействия на население", - сказал Попович.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков DeepState, последние дни наблюдалась высокая активность вражеских дронов по трассе Славянск-Изюм. С позавчерашнего вечера врагом на трассе было поражено около 10-ти единиц различной техники. Россияне сожгли даже гражданский автобус в районе населенного пункта Карповка. В связи с этим аналитики призвали гражданских и волонтеров принять во внимание опасность в этом районе для прокладывания маршрутов.

"Укрзализныця" сегодня информировала, что из-за вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области обесточен участок перед Славянском. Вследствие этого есть задержка в движении как пригородных поездов, так и дальнего сообщения. Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках. Восстановление путей и контактной сети после вражеских обстрелов продлится ориентировочно до конца суток, предупредил перевозчик.

