'Отец Мать Сестра Брат': почему стоит посмотреть новый фильм культового Джима Джармуша

26 февраля 2026 года в украинский прокат выходит комедийная драма-антология "Отец Мать Сестра Брат" (Father, Mother, Sister, Brother) – новый фильм культового Джима Джармуша, одного из главных авторов американского независимого кино.

В сентябре 2025 года фильм получил "Золотого льва" кинофестиваля в Венеции, вошел в списки лучших работ года по версии BBC и Sight & Sound и уже собрал сильные отзывы международной прессы.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывают, почему не стоит пропускать этот остроумный фильм с Кейт Бланшетт и Адамом Драйвером в главных ролях.

Семья как отдельная вселенная

На этот раз Джармуш вернулся к формату альманаха, который уже использовал в своих предыдущих фильмах "Таинственный поезд", "Ночь на Земле" и "Кофе и сигареты". Но в своем новом триптихе режиссер теперь исследует семейные связи. Эти три истории разворачиваются в разных местах – на северо-востоке США, в Дублине и Париже. В центре каждой из них – взрослые дети, их родители и напряжение, которое накапливается между ними годами.

Брат и сестра приезжают к пожилому отцу, две дочери готовятся к встрече со строгой матерью, а еще одни брат и сестра разбирают вещи после смерти родителей. В этих новеллах много тишины, мелких жестов и взглядов, присущих стилю повествования Джармуша. Режиссер как будто присматривается к своим героям через увеличительное стекло и демонстрирует зрителю их несовершенство и уязвимость.

Актерский ансамбль, который держит каждую сцену

В фильме удалось собрать действительно сильный актерский состав, который во многом вытягивает его на себе.

Роли детей сыграли двукратная лауреатка премии "Оскар" Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Авиатор", "Кэрол", "Тор: Рагнарок", "Тар", "Операция "Черный кейс"), номинант на премию Американской киноакадемии Адам Драйвер (франшиза "Звездные войны", "Патерсон", "Черный куклуксклановец", "Брачная история", "Дом Гуччи", "Феррари"), а также звезда "Теории большого взрыва" Майим Бялик, Вики Крипс ("Три мушкетера", "Корсет", "Призрачная нить"), Индия Мур ("Аквамен и потерянное королевство", франшиза "Смертельный лабиринт") и Лука Саббат ("Мертвые не умирают").

Между тем, образы родителей воплотили одна из самых выразительных актрис европейского кино Шарлотта Рэмплинг ("Гибель богов", "Ночной портье", "Меланхолия", франшиза "Дюна") и обладатель "Грэмми", актер и музыкант Том Уэйтс ("Дракула", "Имаджинариум Доктора Парнаса", "Семь психопатов", "Баллада Бастера Скраггса").

The Hollywood Reporter назвал ленту "нежной, прекрасной и неповторимой", отметив актерскую работу ансамбля как одно из главных ее достоинств.

Триумф в Венеции и статус одного из лучших фильмов года

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, входящем в так называемую "большую пятерку" в мире кино. Именно там "Отец Мать Сестра Брат" получил главную награду – "Золотого льва" за лучший фильм. Для Джармуша это было первое участие в кинофестивале в Венеции, и оно завершилось победой.

Впоследствии ленту показали на Нью-Йоркском кинофестивале, а украинская премьера состоялась на 9-й "Киевской неделе критики".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 81% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", но только 53% от зрителей. Тем временем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В то же время BBC и Sight & Sound включили его в списки лучших фильмов 2025 года, что только укрепило его репутацию среди критиков.

Стиль Джармуша и поддержка Saint Laurent

Чувство стиля и эстетики всегда было сильной стороной режиссера. В новой работе это проявляется в продуманной палитре, пространствах, костюмах и музыке, которые формируют особый ритм и настроение каждой новеллы. Визуальная сдержанность сочетается с точными деталями, которые формируют образ персонажей и мизансцены, в которые помещает их режиссер.

Продюсером выступило киноподразделение Saint Laurent Productions. Компания уже работала с Педро Альмодоваром, Паоло Соррентино, Жаком Одьяром и Дэвидом Кроненбергом. В сотрудничестве с Джармушем эта линия авторского кино получила еще одну весомую работу.

Команда, с которой режиссер говорит на одном языке

Для создания фильма Джармуш собрал своих постоянных соратников. Над различными новеллами работали операторы Фредерик Элмс, известный по сотрудничеству с Дэвидом Линчем, и Йорик ле Со, снимавший фильмы Греты Гервиг, Оливье Ассаяса и Франсуа Озона.

Монтаж осуществил Аффонсу Гонсалвиш, который также сотрудничал с Хлоей Чжао и Тоддом Гейнсом. Благодаря этой команде три отдельные истории складываются в единое высказывание о семье, памяти и времени.

