Ситуация в Мирнограде ухудшилась: спикер УДА раскрыл, что происходит в Донецкой области

Враг атакует всеми силами и средствами.

Российские захватчики не оставляют попыток вытеснить Силы обороны Украины с позиций в Покровско-Мирноградской агломерации. Враг рассматривает это направление как плацдарм для выхода к Славянску и Краматорску Донецкой области.

Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, в Мирнограде за последние дни ситуация ухудшилась. Российские войска давят на северные окраины города. Враг атакует всеми силами и средствами.

Братчук добавил, что украинские защитники эффективно используют тактику "килл-зон". Это позволяет уничтожать резервы врага при отсутствии пехоты на определенных участках.

"Глубина боевых порядков на сегодняшний день растет. Физическое отсутствие наших подразделений на некоторых локациях Покровска, тем не менее, позволяет нам контролировать огневыми средствами продвижение российских войск и уничтожение тех штурмовых групп, которые пытаются двигаться к северным окраинам с целью полной оккупации населенного пункта", – отметил спикер УДА.

Братчук рассказал, что на днях в Мирнограде именно с помощью экипажей БПЛА воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады смогли отбить очередные интенсивные атаки россиян.

По его словам, оккупационные войска РФ застряли на оборонительных рубежах в районе Константиновки. Он подчеркнул, что враг не только пытается забросать украинские позиции личным составом, но и увеличил активность ударов с авиации.

"Такая картина по всей линии соприкосновения. Также активными остаются Лиманское направление и наша приграничная зона – это касается Сумской и Харьковской областей", – резюмировал Сергей Братчук.

Ситуация на фронте

В сводке за 7 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 22:00 на передовой было зафиксировано 241 боевое столкновение с противником. На Покровском направлении враг осуществил 37 атак на позиции украинских воинов.

26 атак оккупанты осуществили на Краматорском направлении, еще 15 – на Гуляйпольском.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш рассказал, что на некоторых участках фронта активность оккупантов снизилась почти вдвое. Среди причин – в том числе большие потери, которые несет враг.

