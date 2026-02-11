Силы обороны выбили россиян из села в Запорожской области (видео)

Теперь населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны.

Силы обороны Украины выбили россиян из села Косовцево в Запорожской области. Об этом сообщил 33 отдельный штурмовой полк ВСУ в Telegram.

Отмечается, что ранее в село проникла группа российских военных, которая разместилась в домах. Теперь же населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны.

В 33 ОШП поделились, что для ликвидации россиян была отправлена пехотная группа, которую корректировали с помощью разведывательных БПЛА. Также были применены FPV-дроны, которые уничтожали дома, в которых пытался спрятаться враг.

Видео дня

Как пишет Militarnyi, село Косовцево расположено недалеко от поселка Терноватое, который оккупанты используют для просачивания. Проникновения осуществляются небольшими группами по несколько человек.

Всего за последние две недели украинские войска провели несколько зачисток Терноватого. В издании напомнили, что именно в этом поселке недавно наземному дрону удалось взять в плен трех россиян.

Силы обороны зачистили от россиян село в Харьковской области - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов Чугуновку в Харьковской области, часть взяли в плен и установили в населенном пункте государственный флаг. В частности, воспользовавшись сложными погодными условиями, противник предпринял попытку скрытого проникновения через боевые порядки Сил обороны в районе Чугуновки.

В то же время, несмотря на непогоду, операторы разведывательных дронов своевременно обнаружили вражескую группу. После этого стрелковая специализированная рота "Шквал" провела зачистку населенного пункта.

Военные сообщили, что часть оккупантов, сложивших оружие, взята в плен. В Чугуновке установлен государственный флаг Украины.

