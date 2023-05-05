В дом в Краматорске, где жила девочка вместе с мамой, 29 апреля попала ракета оккупантов.

В больнице скончалась 16-летняя девочка, пострадавшая в результате удара оккупантов по Краматорску 29 апреля.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко на своей странице в Facebook, а также подтвердило Управление образования Краматорского городского совета, отметив, что этим летом девушка должна была праздновать свой 17-й день рождения.

Речь идет о 16-летней Лизе Неваре, в дом которой в Краматорске 29 апреля попала ракета оккупантов. Девочку вместе с мамой с тяжелыми ожогами доставили в больницу в Днепре. С тех пор врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось.

Видео дня

Как сообщает издание KramatorskPost, Лиза Невара - дочь врача-отоларинголога Джона невары. Год назад семья эвакуировалась в Черкасскую область, где Джон Невара возглавил сельский фельдшерский пункт, но 8 марта этого года врач скоропостижно скончался. После этого мать с дочкой вернулись в свой дом в Краматорске.

Обстрелы Краматорска

Российские оккупанты постоянно обстреливают Краматорск. В частности, за минувшие сутки, по данным Генштаба, враг нанес 10 ракетных ударов по Краматорску и Запорожью.

29 апреля ночью в результате ракетного удара по Краматорску тяжелые ожоги получили женщина и ребенок, повреждены три дома, один из которых полностью разрушен.

Вас также могут заинтересовать новости: