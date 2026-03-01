Зеленский предупредил, что россияне готовятся снова нанести удар по инфраструктуре Украины

Соответствующую информацию предоставила разведка, говорит президент.

Россияне планируют продолжать удары по украинской инфраструктуре, заявил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Разведка дает соответствующую информацию. Поэтому каждый, чья работа, чья служба защищать Украину от ударов, должен быть сосредоточен весной, как и зимой. На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного", - подчеркнул он.

По его словам, Украине удалось пройти самую сложную за все годы войны зиму, которую россияне хотели превратить "в уничтожение Украины и украинцев".

"Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе - десятки ракет, сотни "шахидов", - сказал президент.

Он напомнил, что один из самых крупных этой зимой ударов оккупанты нанесли 6 декабря, применив более семисот различных целей, среди которых только ракет - более пятидесяти.

"Благодарен всем, кто защищает и восстанавливает нашу энергетику: всем работникам энергетических компаний, каждой ремонтной и аварийной бригаде, всему коллективу ГСЧС Украины – вы действительно герои", - обратился Зеленский.

Также он поблагодарил украинских воинов, разработчиков, производителей и операторов перехватчиков, коммунальные службы, местные и областные власти.

"Особенно хочу отметить украинских предпринимателей, каждый бизнес в Украине – и малый, и большой, – который смог адаптироваться в этих условиях, сохранил работу, прошел эту зиму и работает в Украине. Чрезвычайно важно, чтобы мы были устойчивыми и в дальнейшем", – добавил президент.

Последствия российских ударов по инфраструктуре Украины

Как сообщал ранее УНИАН, из-за энергетических трудностей экономика Украины переживает худший кризис за время войны. Враг нанес масштабные разрушения энергосистеме страны, из-за чего компании вынуждены сокращать производство и налоговые отчисления в госбюджет. По данным агентства Reuters, кризис охватил все отрасли украинской промышленности – от сталелитейных заводов до горнодобывающих, цементных и пищевых компаний.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что согласно оценке нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA5) на восстановление энергетики Украины на следующие 10 лет необходимо $90,6 млрд.

