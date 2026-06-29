Россияне получили срочный приказ на Кинбурнской косе: в ВСУ рассказали, что задумал враг

Оккупанты очень опасаются высадки украинского десанта, отметил Владислав Волошин.

Россияне получили приказ пополнить личный состав на Кинбурнской косе и срочно заменить украинский флаг на свой триколор, который там на днях установили ВСУ. Об этом УНИАН рассказал спикер Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин.

"Сейчас с целью укрепления позиций на этом полуострове 337-й десантно-штурмовой полк РФ получил задание дополнительно доставить на косу личный состав – это несколько десятков военнослужащих. Разместить их на позициях, поскольку там фактически Силы обороны уничтожили большинство позиций. Там ровная и открытая местность… Мы нанесли удары по блиндажам противника", – рассказал военный.

По его словам, противник изучает возможность привлечения дополнительных сил, поскольку очень опасается высадки украинского десанта.

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Кроме того, указанный российский десантно-штурмовой полк получил задание срочно заменить трехцветный флаг на украинский, который ВСУ недавно установили на Кинбурнской косе. Оккупанты должны сделать соответствующую фотофиксацию для своих командиров, добавил пресс-секретарь.

По данным Волошина, из-за проблем с логистикой это подразделение противника получило приказ восстановить заброшенные колодцы в населенных пунктах Покровское и Васильевка. Кроме того, 80-я отдельная мотострелковая бригада противника, которая сейчас находится, в частности, в районе населенного пункта Кизомис, расположенного на берегу, переведена на режим максимальной экономии топлива.

"На этом направлении – Херсонская и Николаевская области – также продолжается отбор личного состава для перевода в другое подразделение, которое противник перебрасывает на Ореховское направление", – добавил офицер.

Россияне не покинули Кинбурнскую косу

Как писал УНИАН, 25 июня в региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины сообщили, что на Кинбурнской косе в результате мощного огневого удара ВСУ оккупанты были вынуждены отступить с определенных позиций. Также сообщалось, что на территории Кинбурнской косы установлен украинский флаг.

В ВМС Украины факт установки флага подтвердили, но отметили, что враг еще не покинул Кинбурнскую косу, ведь для него она является очень важным местом.

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