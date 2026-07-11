Украина делает ставку на гуманоидных роботов для войны: в СМИ раскрыли подробности

С начала года украинские наземные роботизированные комплексы выполнили более 66 тыс. логистических и эвакуационных миссий.

Оборонный кластер Brave1 объявил грантовый конкурс на разработку отечественных двуногих роботов-гуманоидов, предназначенных исключительно для военных задач. На фоне активного развития гражданских гуманоидных роботов в мире Украина стала первым государством, которое начало финансировать боевые гуманоидные системы как отдельную категорию оборонных закупок, а не как адаптацию коммерческих разработок, пишет Tech Times.

Как отмечает издание, Украина разрабатывает такие системы для сложной боевой обстановки – без доступа к GPS, с воздействием средств радиоэлектронной борьбы, где робот может оказаться под завалами или в затопленном окопе.

"Мы видим, как быстро развивается отрасль человекоподобных роботов во всем мире – в Китае и в Соединенных Штатах. Мы видим, что такие роботы имеют большое значение для укрепления возможностей наших военных. Именно поэтому мы движемся в этом направлении", – заявил генеральный директор Brave1 Андрей Гриценюк.

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С начала этого года украинские наземные роботизированные комплексы выполнили более 66 300 логистических и эвакуационных миссий. Только в июне их количество достигло 16 676, что на 122% больше, чем в январе, свидетельствуют данные Министерства обороны Украины. Гуманоидные роботы должны стать следующим этапом этого развития, однако их создание представляет собой гораздо более сложную техническую задачу, отмечают в Tech Times.

Преимущества и недостатки

Преимущество гуманоидных роботов заключается в том, что они имеют человеческое строение тела. Теоретически это позволяет им работать в среде, созданной для людей, – пользоваться лестницами, проходить по узким коридорам, действовать в зданиях и взаимодействовать с оборудованием без изменения инфраструктуры.

В то же время двуногая конструкция создает серьезные технические трудности. Если на заводах такие роботы могут работать на ровных и предсказуемых поверхностях, то на поле боя им приходится преодолевать грязь, завалы, воронки от снарядов и последствия взрывов.

Единственный гуманоидный робот, который, по данным Tech Times, испытывался в реальных боевых условиях в Украине, – Phantom MK-1 – продемонстрировал ряд ограничений. Среди них – небольшая грузоподъёмность, отсутствие защиты от воды, короткое время автономной работы и высокая техническая сложность. Это свидетельствует о том, что, несмотря на потенциал таких систем, технология пока далека от массового применения на поле боя.

Задачи на будущее

Как пишет издание, конкурс Brave1 учитывает эти ограничения. Вместо создания сразу полностью автономного боевого робота разработчикам предлагают начать с более простых платформ, которые впоследствии можно будет совершенствовать и дополнять новыми функциями.

Такой подход Brave1 уже применял к FPV-дронам, наземным роботизированным комплексам и другим военным технологиям, которые прошли путь от экспериментальных разработок до практического применения благодаря быстрому тестированию на поле боя.

Конкурс призван найти решение для опасных логистических задач на передовой. Колесные и гусеничные роботы уже выполняют такие миссии, однако не всегда могут действовать в средах, где работает пехота, – в зданиях, транспорте или подземных укреплениях.

"Гуманоиды, в принципе, могут это сделать. А вот смогут ли украинские разработчики создать версию, которая будет работать в таких условиях с приемлемыми затратами, надежностью и возможностью ремонта, – именно это и призван проверить этот конкурс", – говорится в материале Tech Times.

Гражданские гуманоидные роботы уже показали, что при масштабном производстве могут быть экономически выгодными. Например, стоимость отдельных моделей снизилась примерно с 85 тысяч долларов в 2023 году до 25 тысяч в 2025-м.

Однако боевые условия предъявляют гораздо более жесткие требования. Военный гуманоид должен выдерживать удары, грязь, радиопомехи, экстремальные температуры и возможные атаки противника, а ремонтировать его придется непосредственно в полевых условиях.

Сейчас на войне в Украине лучше всего себя показывают колесные, гусеничные и четвероногие роботизированные системы. Они эффективны благодаря простоте, более низкой стоимости и возможности быстрой замены. Двуногий гуманоид пока не обладает ни одним из этих преимуществ.

Еще один риск гуманоидной формы – возможность ошибочного распознавания. В условиях использования автономных систем поражения и дронов с искусственным интеллектом робот, внешне напоминающий военного, может быть воспринят как боец, что создает опасность для находящихся рядом людей.

Гражданские разработчики таких роботов с этой проблемой не сталкивались, однако военным её придётся учитывать.

Что говорят эксперты

Обеспокоенность экспертов по поводу автономных систем на войне не нова. Тоби Уолш, специалист по искусственному интеллекту из Университета Нового Южного Уэльса, назвал военные операции с использованием ИИ "третьей революцией в войне" и предупредил, что без надлежащего контроля такие технологии могут сделать войны более быстрыми и смертоносными.

Анна Надибайдзе, исследовательница Центра военных исследований Университета Южной Дании, подчеркивала важность сохранения роли человека в принятии решений во время войны. Украина заявляет, что имеющиеся у нее наземные роботизированные комплексы работают под контролем человека, однако условия конкурса по гуманоидным роботам пока не определяют, какой уровень автономности будут иметь будущие системы.

Как отмечает Tech Times, на данный момент изменились не возможности таких систем, а сам подход к их использованию.

"Украина стала первым в мире правительством, официально выделившим средства на двуногих боевых роботов как отдельную категорию военных закупок. Это решение создает доктринальный прецедент, на который теперь придется реагировать всем остальным вооруженным силам, независимо от того, произведут ли первые получатели грантов хотя бы один выстрел", – говорится в публикации.

Подробнее о применении роботов Украиной

В конце мая CNN сообщало о том, что украинские роботы заставляют оккупантов отступать в панике. Отмечалось, что Украина массово применяет боевых роботов и дроны, превращая фронт в технологическое поле боя, где ключевую роль играют алгоритмы, а не пехота.

Издание Business Insider также писало о том, что Украина массово отправляет боевых роботов в зону боевых действий. Сообщалось, что хотя многие из таких машин не выдерживают даже нескольких боевых выходов, военные считают это оправданной ценой за спасенные жизни солдат. Подчеркивалось, что из-за плотного минирования, артиллерийских обстрелов и массового использования дронов доставка грузов на передовую стала одной из самых рискованных миссий.

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