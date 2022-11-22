Враг использовал позиции на Кинбурнской косе для того, чтобы обстреливать наших воинов в Очакове, отметили аналитики.

Если украинские войска возьмут под контроль Кинбурнскую косу в Николаевской области, то смогут отражать удары со стороны российских оккупантов по подконтрольному Киеву побережью Черного моря.

В случае деоккупации этой косы наши воины могут активизировать военную деятельность в море и получить возможность переправиться на левый берег Днепра, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Кинбурнская коса находится всего в 4 км через пролив от Очакова и позволяет контролировать вход в Днепр и Южный Буг, а также в николаевский и херсонский городские порты", - отметили аналитики.

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В ISW добавили, что противники использовали позиции на косе для того, чтобы наносить ракетно-артиллерийские удары по нашим защитникам в Очакове и в других районах вдоль подконтрольной Киеву части побережья Черного моря.

Аналитики подчеркнули, что Кинбурнская коса находится вне зоны досягаемости вражеских 152-мм артиллерийских орудий, которые сосредоточены в Херсонской области на левом берегу Днепра.

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Вооруженные силы Украины в конце лета стали активно контрнаступать на ряде направлений.

9 ноября стало известно, что российские захватчики с правобережья Херсонской области решили отступить на левобережье из-за серьезных проблем со снабжением.

10 ноября появилась информация, что украинские воины взяли под контроль Снегиревку Николаевской области. Нардеп Роман Костенко сказал, что это последний город, который находился под контролем врага в этом регионе.

Под контролем оккупантов оставалась только Кинбурнская коса - это песчаная коса, которая находится на северо-западе Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

18 ноября глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что на косе находятся войска РФ.

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