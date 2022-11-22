Если украинские войска возьмут под контроль Кинбурнскую косу в Николаевской области, то смогут отражать удары со стороны российских оккупантов по подконтрольному Киеву побережью Черного моря.
В случае деоккупации этой косы наши воины могут активизировать военную деятельность в море и получить возможность переправиться на левый берег Днепра, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
"Кинбурнская коса находится всего в 4 км через пролив от Очакова и позволяет контролировать вход в Днепр и Южный Буг, а также в николаевский и херсонский городские порты", - отметили аналитики.
В ISW добавили, что противники использовали позиции на косе для того, чтобы наносить ракетно-артиллерийские удары по нашим защитникам в Очакове и в других районах вдоль подконтрольной Киеву части побережья Черного моря.
Аналитики подчеркнули, что Кинбурнская коса находится вне зоны досягаемости вражеских 152-мм артиллерийских орудий, которые сосредоточены в Херсонской области на левом берегу Днепра.
Война России против Украины - самые важные новости
Вооруженные силы Украины в конце лета стали активно контрнаступать на ряде направлений.
9 ноября стало известно, что российские захватчики с правобережья Херсонской области решили отступить на левобережье из-за серьезных проблем со снабжением.
10 ноября появилась информация, что украинские воины взяли под контроль Снегиревку Николаевской области. Нардеп Роман Костенко сказал, что это последний город, который находился под контролем врага в этом регионе.
Под контролем оккупантов оставалась только Кинбурнская коса - это песчаная коса, которая находится на северо-западе Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.
18 ноября глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что на косе находятся войска РФ.