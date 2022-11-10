В освобожденном городе военные проводят зачистку, поделился нардеп.

В освобожденные населенные пункты Николаевской области, в частности, в город Снигиревка, власти готовят возвращение административного персонала, а жителям пока не стоит возращаться, поскольку есть угрозы.

Идет подготовка к восстановлению деоккупированных территорий - будет переподключено электричество, теплоснабжение, людям предоставят гуманитарную помощь, рассказал глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в видеообращении, размещенном в Telegram.

"…те люди, которые выезжали ранее из Снигиревки, из населенных своих пунктов - не торопитесь возвращаться, рано… те, кто работал на коммунальные службы и так далее - связывайтесь со своими руководителями направлений, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала, для того, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно", - сказал чиновник.

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Ким добавил, что в освобожденные села пока не допускают никакие группы и делегации, в частности, журналистов, поскольку есть опасность.

"…там есть опасность, там надо провести фильтрацию и кучу-кучу всего, то есть не торопитесь, все успеете. Эксклюзивное право снимать видосики сейчас у ЗСУ…", - подчеркнул глава Николаевской военной администрации.

Нардеп Роман Костенко в Facebook сообщил, что Снигиревку зачищали украинские военные.

"Уважаемые украинцы, сейчас нахожусь в центре города Снигиревка... сейчас... проходит зачистка города, наши ребята берут его полностью под контроль, и это последний город, который удерживал противник, который относится к Николаевской области, поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена…", - поделился народный избранник.

10 ноября стало известно, что украинская армия взяла под контроль Снигиревку.

В этот же день спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров сообщил, что за прошедшие сутки наши войска на стыке Николаевской и Херсонской областей подвинули линию фронта на 7 километров. По его словам, были освобождены почти 260 кв. км территорий и 12 населенных пунктов.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины - самые важные новости

В конце лета армия Украины пошла в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская область, а также ряд населенных пунктов на Донбассе и на юге нашей страны.

9 ноября командующий оккупационными войсками России в Украине Сергей Суровикин заявил, что оккупанты покидают в Херсонской области правый берег Днепра.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился, что с 1 октября в этом регионе деоккупирована территория площадью более 1 тысячи квадратных километров.

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