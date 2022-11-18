По его словам, не надо ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится.

Кинбурнская коса, которая находится в Николаевской области, пока официально не освобождена от российских оккупантов. Украинские власти отмечают, что пока рано комментировать ситуацию в этом районе.

Как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона тему Кинбурнской косы следует оставить на некоторое время.

"Там (на Кинбурнской косе – ред.) – российские войска", – сказал Ким.

По его словам, не надо ожидать, что сегодня в этом районе что – то изменится, однако россияне на косе-вопрос времени.

Наступление ВСУ на юге: Кинбурнская коса

На днях стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по захватчикам на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы, выполнив более 50 огневых задач.

Ранее Ким заявлял, что вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией оставалась Кинбурнская коса - песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

10 ноября стало известно, что украинские воины взяли под контроль Снегиревку. Нардеп Роман Костенко отмечал, что это последний город, который находился под контролем противника в Николаевской области.

11 числа украинские спецподразделения зашли в Херсон, который противники смогли захватить в первые дни полномасштабного вторжения.

Как на днях отмечали в ОК "Юг", на Кинбурнской косе в Николаевской области и в городе Олешки в Херсонской по состоянию на утро, 15 ноября, были захватчики.

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