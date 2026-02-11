Запас оборудования исчерпан: эксперт предупредил о катастрофе в энергетике

Запас прочности энергетической системы стал "очень тонким" из-за комбинации факторов.

В Украине полностью исчерпан запас оборудования для ремонта энергетических объектов. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Анне Гопко.

"В большинстве случаев пока удается что-то решать, находить другие схемы, разбирать старое оборудование, дочищать склады и так далее, но сейчас запас уже на нуле. Запас сейчас конкретно исчерпан. Сейчас новое руководство в Министерстве энергетики правильно добилось прямой помощи. Первые 90 миллионов (евро - УНИАН) нам дают", - сказал Харченко.

По его словам, запас прочности энергетической системы стал "очень тонким" из-за комбинации факторов - от интенсивных российских атак до недостаточного уровня в подготовке и финансировании энергетических компаний.

Он отметил, что в конце 2024 года Украина фактически потеряла возможность получать прямую помощь для закупки оборудования. Из-за проблем с корпоративным управлением "Укрэнерго" и бюрократических процедур международные партнеры начали работать только через фонд поддержки энергетики, но этот механизм оказался слишком медленным.

"Компания подает заявку Минэнерго, там ее месяц-два рассматривают. Затем фонд еще два месяца оценивает, и только потом проводит процедуру закупки. Подписывают контракт на поставку где-то через год после того, как компания обратилась. А приедет он через два года", - добавил эксперт.

Атака РФ на энергосистему Украины - главные новости

11 февраля Россия в очередной раз атаковала украинскую энергетическую систему. В результате ударов частично остались без света три области.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что в случае продолжения атак РФ рано или поздно "положит" энергосистему Украины. Эксперт также заявлял, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется до 3 лет и около 700 миллионов евро.

