Польша нашла новый рычаг, чтобы давить на Украину: им стал металлолом, - СМИ

Между Украиной и Польшей разворачивается новый экономико-политический конфликт. Формальным поводом для него стало решение украинского правительства фактически запретить экспорт металлолома. Речь идет о постановлении Кабинета Министров, принятом 31 декабря прошлого года, которым на 2026 год установлены нулевые экспортные квоты на вывоз металлолома из Украины. Значительная часть этого сырья ранее направлялась именно в Польшу, что и вызвало резкую реакцию со стороны Варшавы, пишет Комерсант український.

Еще до принятия решения Министерство развития и технологий Польши обращалось к украинской стороне с просьбой воздержаться от введения ограничений. После того как Киев не изменил позицию, польское ведомство официально обратилось к Европейской комиссии с призывом вмешаться в ситуацию. В Варшаве заявляют, что запрет может негативно повлиять на польскую металлургию, в частности из-за риска дефицита сырья и роста производственных затрат.

Но эта информация не соответствует действительности, и это подтверждают сами поляки: как говорит Петр Сикорский, президент Польского союза дистрибьюторов стали, импорт лома в Польшу не является очень значительным. "В целом, у нас в Польше есть избыток лома. Мы экспортируем из Польши почти в два раза больше тонн, чем ввозим в страну. Только по этой причине нет необходимости бояться, что это решение (о запрете экспорта металлолома из Украины – Ред.) окажет глубокое влияние на наш рынок, или что металлолом скоро закончится", – уверяет он.

Между тем, по данным аналитиков, в 2025 году экспорт украинского металлолома вырос на 53% по сравнению с предыдущим годом и достиг 448,7 тыс. тонн. Основным направлением была Польша: туда поставлено более 343 тыс. тонн, или почти 77% общего экспорта. Именно эти цифры, по мнению экспертов, объясняют резкую реакцию польской стороны.

Генеральный директор GMK Center Станислав Зинченко объясняет: в 2025 году в Украине выросло производство стали, а следовательно, и потребность в металлоломе. Но заготовка этого сырья сокращается из-за войны и боевых действий. Вместо этого действующая экспортная пошлина в €180 за тонну не остановила вывоз лома, поскольку трейдеры находили способы ее обхода, в частности - через реэкспорт через Польшу в Турцию. Именно это, по его мнению, и вызвало сопротивление польской стороны.

Кроме экономического, в конфликте все более заметным становится и политический фактор. Тему активно продвигают представители польской партии "Конфедерация": именно они ранее выступали за жесткие ограничения импорта украинской агропродукции. В своих заявлениях они прямо обвиняют Украину в создании конкурентных преимуществ для собственной металлургии и призывают Брюссель к вмешательству.

Напомним, ранее заместитель директора ГП "Укрпромзовнішэкспертиза" Сергей Поважнюк заявил, что экспорт лома приносит Украине в 280 раз меньше налогов, чем переработка. По его словам, экспортеры лома черных металлов платят государству в среднем 50 гривен налогов с тонны вывезенного лома. А металлургические комбинаты, которые перерабатывают его в Украине, платят более 7500 грн с каждой тонны. А с учетом платежей смежных отраслей – до 14000 грн с тонны. Кроме этого, переработка лома в Украине создает мультипликативный эффект для экономики, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и генерирует дополнительные грузы для транспорта.

