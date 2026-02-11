Отключения по 15–19 часов в сутки: мэр Харькова требует пересмотра графиков

Игорь Терехов отметил, что отключение электроэнергии по 15–19 часов в сутки неприемлемо.

Городской голова Харькова Игорь Терехов обратился к министру энергетики Украины Денису Шмыгалю и компании "Укрэнерго" с просьбой пересмотреть продолжительность и порядок применения графиков отключений в городе, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Отключения электроэнергии стали суровой реальностью для всей страны. Но есть города, для которых эта реальность значительно жестче. Харьков – прифронтовой город. Город, который уже четвертую зиму живет под постоянными атаками", – написал Терехов.

По его словам, энергетическая инфраструктура города подверглась беспрецедентным разрушениям, а тысячи домов пережили аварийные отключения тепла. Он напомнил, что после обстрела 3 февраля почти 900 домов в Харькове остались без теплоснабжения.

"Тогда же прозвучало четкое обещание: в домах без теплоснабжения отключения электроэнергии будут длиться не более 4 часов. Это обещание должно быть выполнено", – заявил мэр.

Терехов считает, что отключение электроэнергии продолжительностью 15–19 часов в сутки неприемлемо для Харькова, как и для любого украинского города.

Дело в том, что когда город одновременно преодолевает последствия ударов по системе теплоснабжения, длительные отключения электроэнергии означают холод в квартирах, остановку насосов, риски для систем водо- и теплоснабжения, а также невозможность обогреть жилье.

"Это запрос не только Харькова. Это запрос справедливости для городов, которые живут под постоянной угрозой ударов", - добавил харьковский городской голова.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

В ночь на 7 февраля Россия снова осуществила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Под обстрел попали Бурштынская и Добротворская ТЭС. Кроме того, российские войска нанесли удары по подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 и 330 кВ.

В результате атаки осложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве. Свет в столице временно подавали только на короткие промежутки – по полтора-два часа. Впрочем, уже 8 февраля город вернулся к стабилизационным графикам, и продолжительность периодов со светом увеличилась.

Еще ранее, в ночь на 3 февраля, российские войска атаковали Харьков баллистическими ракетами и дронами. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры. Мэр города Игорь Терехов назвал эту атаку беспрецедентной. Он подчеркнул, что удары наносятся целенаправленно по энергетической инфраструктуре с целью нанести ей максимальные разрушения и оставить город без теплоснабжения во время сильных морозов.

