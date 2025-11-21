Они просят лекарства, а им бросают флаг: военный рассказал об отношении РФ к своей армии

Для штурмовых действий РФ использует "социальный мусор", говорит военный.

Российские оккупанты на многих направлениях применяют тактику инфильтрации, которая заключается в том, чтобы не вступать в боевые действия с нашими защитниками, а обойти позиции.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал Ростислав Ящишин, начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Лиманском направлении.

"Если раньше они пытались идти в лобовые атаки, то после безуспешности таких действий они переключились на попытки обойти наши позиции, где-то спрятаться в тылу, накопиться и дальше уже выполнять дальнейшие задачи. И, собственно, это им частично удавалось, но только временно. Потому что мы видим, куда они идут и где прячутся. А дальше к ним что-то приезжало, приходило или прилетало", - сказал Ящишин.

Видео дня

По словам военного, для подобной тактики Россия использует малообученных военных, которых готовят к войне в течение одной-двух недель. Также им не дают снаряжение, но предоставляют подъемные, которые некоторые из военных РФ тратят на экипировку.

"Кого используют для этой тактики? Это большое количество социального мусора. Преимущественно это граждане России, которые не работают, которые имеют проблемы с законом, или будут иметь проблемы с законом. То есть, у них есть выбор или идти на войну, или застрять в тюрьме. Это люди, которые не платят налоги, соответственно, не приносят пользы РФ. И все пленные, которых мы брали, всегда говорят одно и то же. Их не учили, они ничего не знают и не умеют. Почти все пленные были трехсотые. Когда они просили передать им дронами какие-то припасы - им иногда сбрасывали флаг. Типа, помашите на камеру и будет вам счастье", - рассказывает Ящишин.

Он отметил, что таким образом РФ пытается напугать Силы обороны своим количеством. И главная проблема для украинских защитников, по словам бойца - это нехватка личного состава.

"Дронов у нас хватает, а экипажей - нет. Банально не хватает людей на все те штурмовые группы, которые могут состоять даже из одного человека. Поэтому, конечно, остро стоит проблема рекрутинга и приобщения к нашей бригаде. В отличие от врага, мы делаем все для того, чтобы наш военнослужащий был максимально качественно подготовлен и умел защитить и себя, и своего собрата", - добавил Ящишин.

Тактика РФ на фронте: важные новости

Ранее The Telegraph сообщало, что пока Силы обороны сосредоточили основные войска в районе Покровска, РФ продолжает захватывать новые территории в Запорожской области. В частности, таким образом Россия может угрожать окружением стратегически важным городам Орехов и Гуляйполе.

Между тем CNN пишет, что со времен боев за Бахмут, РФ полностью изменили тактику просачивания к украинским городам. Отмечается, что враг отказался от идеи захватывать один квартал города за другим. Вместо этого Россия пытается окружить украинских военных в городе.

Вас также могут заинтересовать новости: