'Война дома': Путин теряет позицию силы в переговорах с Украиной, - глава разведки Эстонии

Кремль сталкивается с большими потерями на фронте, экономическим давлением и страхом новой мобилизации, а "время больше не играет в пользу России".

Президент России Владимир Путин может лишиться возможности вести переговоры "с позиции силы" уже в ближайшие месяцы из-за проблем на фронте, экономического давления и внутренней нестабильности. Об этом в интервью CNN заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

По его словам, Кремль все больше осознает сложность ситуации в войне против Украины.

"Время не в пользу России", – сказал Розин.

Руководитель эстонской разведки отметил, что в Москве уже почти не говорят о полной победе в войне.

"Я больше не слышу разговоров о полной победе. Люди в Кремле признают, что ситуация на украинском поле боя складывается не очень хорошо", – заявил он.

По словам Розина, российская армия продолжает нести большие потери и теряет больше военных, чем способна завербовать.

Он также подчеркнул, что нынешняя война все больше зависит от беспилотников, из-за чего масштабные прорывы на фронте стали практически невозможными:

"Сейчас обе стороны не в состоянии осуществить массированный механизированный прорыв в глубокий тыл противника".

Розин считает, что для масштабного наступления и попытки захватить весь Донбасс России пришлось бы объявить новую мобилизацию. По его мнению, если бы россияне смогли мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек на поле боя, "это было бы проблемой для Украины".

Впрочем, по его словам, в Кремле боятся такого сценария из-за рисков внутренней дестабилизации:

"Они очень обеспокоены внутренней стабильностью… Это не то решение, которое они приняли бы очень легко".

Глава эстонской разведки также обратил внимание на экономические трудности России. Он заявил, что санкции, большие военные расходы и удары Украины по нефтяной инфраструктуре уже ощутимо бьют по российской экономике. Он подчеркнул, что Украина нанесла энергетическому сектору ущерб на миллиарды долларов.

По словам Розина, даже удары беспилотников по Москве меняют восприятие войны внутри России:

"Для российского народа война грядет, война дома".

Несмотря на нарастание проблем, Розин не прогнозирует скорого внутреннего взрыва в РФ из-за жесткого контроля силовиков. В то же время он отметил, что авторитарные системы могут рушиться неожиданно.

"Я действительно не вижу уличной революции на данный момент, но иногда такие системы очень пусты внутри, и если что-то и произойдет, то это произойдет очень быстро, и мы все будем удивлены", – подытожил он.

Мирные переговоры – последние новости

В течение последних месяцев переговоры о мире в Украине фактически сошли на нет. С 28 февраля, с начала войны США и Израиля против Ирана, представители президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер и Стив Виткофф, больше вовлечены в переговоры с Тегераном.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина готова провести трехсторонние переговоры с Соединенными Штатами и Россией в Швейцарии, ОАЭ, Турции или Азербайджане.

В то же время глава МИД Андрей Сибига признал, что в настоящее время трехсторонний переговорный формат по поиску путей прекращения войны, возглавляемый Соединенными Штатами, находится на паузе. Однако в рамках этого формата постепенно достигается уровень исчерпания возможностей для обсуждения, поскольку одни и те же вопросы рассматриваются по несколько раз.

