Глава Чечни предлагает Вашингтону снять санкции со своей мамы, дочерей и лошадей, но не с себя.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Соединенным Штатам Америки снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Их список он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, прибывшему в столицу республики, город Грозный. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. ... Если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей. ... Кроме меня. Еще добавят немного санкции против меня, то мы этих людей отдадим", - сказал Кадыров.

Отмечается, что свое предложение глава Чечни озвучил в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные санкции, которые ни на что не влияют" против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.

Видео дня

"Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома", - говорит один из наших военных.

Возвращение украинских военнопленных - последние новости

3-го января из российского плена вернулись 230 украинских защитников и защитниц. Это был самый крупный из всех обменов с начала войны России против Украины. При этом в Минобороны РФ доложили, что "в результате сложного переговорного процесса" в Россию вернулись 248 российских военных, а обмен был осуществлен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обмене пленными. По его словам, в последнее время процесс замедлился из-за причин "со стороны Российской Федерации".

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