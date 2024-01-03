Обращение Кадырова открыто транслировалось на официальных государственных ресурсах.

В Чечне будут наказывать родственников людей, которые могут быть причастны к тем или иным преступлениям.

Как сообщает "Медуза", руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал сотрудников силовых структур Чечни наказывать родственников преступников, скрывшихся от правоохранительных органов.

В частности, соответствующий посыл Кадыров сделал в ходе совещания с командирами и начальниками подразделений МВД и Росгвардии. Как отмечается, видеозапись совещания глава Чечни опубликовал в своем Телеграм-канал. В подписи к "ролику" сказано: "призвал сотрудников быть крайне бдительными и пресекать любые проявления нарушения порядка".

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По данным "Медузы", Кадыров заявил, что любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится, в том числе на семье виновного.

"Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты", — говорится в сообщении.

В то же время оппозиционный к местным властям Телеграм-канал 1ADAT обращает внимание на то, что, делая видеозапись, Кадыров говорит на чеченском языке. При этом руководитель республики высказался более конкретно - намекнул на возможность убийства родственников потенциальных преступников.

Журналисты процитировали перевод: "Если любой сотрудник заметит малейшую опасность или ему просто это покажется, то он сразу должен обратить на это внимание. Неважно, кто это и чей это ребенок. Если кто-то посягает на общественную безопасность, на сотрудника или на туриста, и если мы даже не найдем преступника, мы не будем продолжать его искать, а обязательно найдем его родственника. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился, и преступника не могут найти, то убивали его брата, его отца. Поэтому мы крайне быстро свою кровную месть возместим".

Кроме того, Кадыров добавил, что отказ семьи от родственника, совершившего преступление, не освобождает их от мести.

"А то человек кого-то убивает и гуляет себе безнаказанно, а его родственники начинают отказываться от него. Никакой отказ родственников не работает, пока мы не убьем кого-то из их семьи, и не заберем право кровной мести", — заявил Кадыров.

Правозащитная чеченская организация "Вайфонд" опубликовала соответствующее видео и отмечает, что данное обращение Кадырова абсолютно открыто транслировалось на официальных государственных ресурсах.

"Ставленник Кремля, глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров, чья власть должна была вроде как действовать в соответствии с законом РФ, заявил, что родственники преступников будут платить за их действия своей жизнью", — говорится в сообщении.

Кадыров выдал неожиданную цель РФ в Украине

Напомним, ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские оккупанты в Украине борются с "сатанистами" и "шайтанами", а также призвал всех мусульман присоединиться, чтобы "защитить Коран и пророка Мухаммеда". Он также уверяет, что Запад якобы притесняет мусульман, а политика России им очень нужна, так как РФ для мусульман самое удобное место, а война в Украине – "большой джихад".

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