В частности, президент рассказал о помощи других стран в освобождении украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проблемах с обменом пленными. Он отметил, что "процесс усложнен".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время своей итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о работе над освобождением украинских военнопленных и пленных гражданских, которых незаконно удерживает Россия. В частности, среди пленников – журналист "Крым. Реалии" Владислав Есипенко и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

Зеленский отметил, что не может сказать, что именно усложнило процесс обмена пленными, потому что "будет не очень этично".

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"Процесс усложнен. Может, действительно, мало коммуницирует власть. Я передам эту информацию Лубинцу, Буданову. Чтобы они все же коммуницировали и более было понятно близким, родным. Я понимаю их боль. Этот трек работает. Он действительно замедлился из-за причин, они... Причины со стороны Российской Федерации. Но есть соответствующие очень конкретные причины", – сказал он.

Глава государства добавил, что этот трек откроется.

"Сейчас работают над достаточно неплохим количеством наших ребят, чтобы их вернуть. Дай Бог, удастся", – сообщил Зеленский.

Что касается гражданских, в частности детей, он отметил, что "маленькое количество, но, тем не менее, понемногу возвращаются".

"Здесь помогает нам Катар", – добавил президент и поблагодарил, в частности Катар за помощь с тем, чтобы "вытащить наших людей" из Палестины.

Говоря о крымчанах, Зеленский отметил, что это "сложная история".

"Здесь не за что поблагодарить международные организации: они ничего сделать не смогли. Я очень много работал над этим вопросом с президентом Эрдоганом. Пока результат уважаемый президент Эрдоган не показал. Относительно всех пленных, которые были на территории Крыма", – сказал он.

Также президент отметил, что отдельная работа происходит, в частности со Швейцарией, Норвегией и некоторыми арабскими странами, над тем, чтобы вернуть украинцев.

"Живой" трек есть, когда наши военные меняют военных на военных. Как только у нас есть, извините за такое слово, накопление соответствующего вражеского ресурса, мы его меняем на наших украинских защитников", – добавил Зеленский.

Он отметил, что по состоянию на сегодня "это пока все треки".

"Но в любом случае мы работаем над их увеличением с международными партнерами, о которых я сказал. И очень надеюсь, что в ближайшее время наш трек сработает", – сказал глава государства.

Гражданские украинцы в плену: судьбы журналистов

Как известно, среди гражданских украинцев, которые находятся в плену в России, есть корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия вместе с еще сотнями украинцев незаконно вывезли в Россию.

В начале сентября этого года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия не предоставляет информацию о Хилюке ни ему, ни международным организациям.

Группа 1+1 media обратилась к международному профессиональному сообществу и правозащитным комьюнити с просьбой посодействовать освобождению из российского плена Хилюка, а также всех гражданских заложников, которых Россия незаконно удерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

В феврале 2022 года "суд" во временно оккупированном Россией Крыму осудил украинского журналиста Владислава Есипенко к шести годам колонии и штрафу в 110 тыс. российских рублей. Есипенко обвинен в "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств".

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