У россиян начались проблемы с 'Искандерами': подробности

В ГУР отмечают, что в ракетах, КАБах и дронах используется не российская электроника.

Сейчас можно осторожно говорить о существенном падении точности баллистических ракет "Искандер". Об этом заявил Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, которого цитирует "Милитарный".

По его словам, это происходит из-за замены качественных европейских компонентов на китайские и тайваньские. Это подтверждают и сообщения в российских военных каналах, призывающие к усилению технического контроля узлов, в частности импортных компонентов.

"Увеличение количества одновременных пусков изделий по одной цели – до трех. Тогда хотя бы один достигнет цели. Вероятно", – отмечал, в частности, один из российских "военкоров".

Китайские компоненты стали самыми многочисленными среди иностранной электроники в российских ударных БПЛА типа "Шахед", вытеснив американские детали: их доля выросла до 65%.

Третье место среди поставщиков электронных компонентов для дронов занимают компании из Швейцарии, комплектующие которых закупают "обходными путями".

Как пояснили в Научно-исследовательском институте военной разведки Украины, в институте создали отдельное подразделение, которое, в частности, исследует, какие компоненты иностранного производства входят в средства поражения, которые использует Россия. Это позволяет продвигать процесс наложения санкций или перекрытия каналов поставки иностранных комплектующих в РФ.

"Очень сложно это делать. Потому что, как правило, это средства не двойного назначения. Очень много средств, которые можно просто купить в интернете, на AliExpress. И это абсолютно те же самые средства, которые они интегрируют, из которых они создают образцы вооружения", – пояснил представитель института.

Представитель аналитического подразделения института отметил, что китайские компании обычно делают точные копии европейских микрочипов. Это позволяет россиянам просто заменять комплектующие, не меняя архитектуру изделия.

"В случае с управляемыми авиабомбами и ракетным вооружением основные страны происхождения электроники – это США и Япония. Но в этом списке также есть компании из Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Франции, Германии, Венгрии и Италии", – говорится в сообщении.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подтвердил, что происходит замена в средствах поражения, в частности в "Шахедах", европейских компонентов на китайские и тайваньские. Отмечается, что в апреле 2026 года произошли существенные изменения в элементной базе, в частности, заменили некоторые компоненты, например, исчезли качественные голландские, которые вместо этого заменили на "сомнительные" китайские и тайваньские.

Власюк отмечает, что западные компоненты еще не исчезли полностью, и в дронах обнаружили детали из США и Европы 2025 года выпуска.

Удары по российскому ВПК

Как сообщал УНИАН, Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, отмечал, что поражение в марте 2026 года российского завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске приостановит производство новых "Искандеров", а также снизит качество ракет и другой военной техники, где используется современная электроника.

Он отмечал, что ракет у россиян станет меньше уже в ближайшее время.

По его словам, Украина нанесла очень болезненный удар по военно-промышленному комплексу России, потому что завод "Кремний Эл" – это электроника, а она там, где высокие технологии, в частности, и ракетостроение.

