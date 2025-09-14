Он также детализировал, какой контракт с ВСУ подписывают граждане других государств.

В ряды 3-го армейского корпуса приобщается немало иностранцев, особенно тех, кто умеет пользоваться оружием, которое Украине передают западные партнеры.

Об этом заместитель командира 3 армейского корпуса (3 ОШБр) заявил в интервью Армия Inform. "Таких людей очень важно использовать именно на этом направлении, потому что они знают, как такое вооружение ремонтируется, как эксплуатируется, знают, как с ним работать", - отметил Жорин.

Он добавил, что в 3 армейском корпусе есть финны, поляки, колумбийцы, американцы.

Военный детализировал, что граждане других стран подписывают такой же контракт с ВСУ, как и украинцы, но единственное отличие - возможность его разорвать.

"Он захотел - защищает нас. Перехотел - разрывает контракт и возвращается к себе в страну", - сказал военный.

"Контракт отличается только тем, что в нем нет последствий за расторжение... А все остальное, в частности, денежное обеспечение, условия у них такие же, как у украинцев", - подчеркнул Жорин.

