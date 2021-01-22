Военные выразили соболезнования по поводу невосполнимой утраты его родным и близким.

В зоне боевых действий на Донбассе снайпер террористов убил морского пехотинца ВСУ Отрепьева Александра Сергеевича.

Об этом сообщается на официальной странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook. Читайте такжеСутки на Донбассе: зафиксировано семь вражеских обстрелов, убит украинский воин

"В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, от ранения, несовместимого с жизнью, погиб наш побратим старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич", – говорится в сообщении.

Военные выразили соболезнования по поводу невосполнимой утраты его родным и близким.

Ситуация на Донбассе: что известно

В четверг, 21 января, в районе ООС погиб украинский военнослужащий.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

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Автор: Ольга Робейко