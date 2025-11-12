'Идут колоннами': оккупанты завезли технику и минометы в Покровск, - СМИ (видео)

Оккупанты затягивают в город технику и минометы, пользуясь погодой и слабой видимостью. Украинские дроны фактически "ослепли".

Российские войска с 6 ноября активно заходят в Покровск, который находится в дроновом окружении, и закрепляются в городе техникой - мотоциклами, пикапами и минометами. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на трое военнослужащих с направления Покровска и видео из открытых источников.

По словам военных, попытки украинских спецподразделений зачистить город были запоздалыми и не повлияли на ситуацию.

Россияне воспользовались густым туманом, который несколько дней держится над Покровском, затрудняя работу украинских разведчиков и операторов беспилотников.

"Россияне уже севернее путей - больница, дачи. Противник развивает успех. Никакие спецподразделения уже не смогут сделать порядок, потому что противника море", - рассказал один из украинских военных.

Другой боец добавил, что оккупанты затянули в город минометы и обстреливают позиции украинских пилотов дронов:

"Россияне уже затащили минометы в Покровск и сейчас будут ими разбирать позиции пилотов. Параллельно они пытаются запрыгнуть в Ровно (село между Покровском и Мирноградом - УНИАН) и Мирноград. Идут колоннами - правда, почти всех убивают, или мелкими группами, что приносит им успех".

10 ноября в соцсетях появилось видео, на котором российская колонна из мотоциклов, пикапов и пехоты беспрепятственно движется по улицам Покровска. Его подлинность УП подтвердили несколько собеседников. Съемка сделана на южной окраине города - со стороны Новопавловки.

Украинские Силы обороны пытались отработать по колонне, однако из-за тумана и плохой видимости это сделать было крайне сложно.

Покровск сегодня - главные новости

Как сообщал УНИАН, недавно в сети появилось видео, на котором российские военные под прикрытием тумана въезжают якобы в Покровск на мотоциклах, багги и автомобилях. Опубликованные кадры усилили опасения, что важный транспортный и железнодорожный узел на юго-востоке Украины находится на грани падения.

В то же время СМИ пишут, что Россия на год отстала от графика захвата Покровска. Москва готовится к консолидации контроля над руинами города, бросая все больше живой силы в разрушенные кварталы Покровска. Беспилотники РФ активно блокируют украинские линии снабжения. Приближается решающая зима.

