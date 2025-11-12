Российские оккупанты продолжают наступать на фронте, несмотря на потери.

Недавно в сети появилось видео, на котором российские военные под прикрытием тумана въезжают якобы в Покровск на мотоциклах, багги и автомобилях. Опубликованные кадры усилили опасения, что важный транспортный и железнодорожный узел на юго-востоке Украины находится на грани падения, пишет The Telegraph.

Журналисты отмечают, что стратегический город находится в осаде более года, принимая на себя основной удар российской атаки на востоке страны. Почти треть всех боев вдоль 1000-километровой линии фронта сейчас приходится именно на Покровск.

Бои идут дом за домом среди почерневших руин советских многоэтажек, где осталось лишь несколько сотен жителей из довоенных 60 тысяч. Военные недавно сообщали, что в Покровске находятся около 300 российских солдат, но Москва усиливает попытки прорвать оборону города, пользуясь плотным туманом.

"Их цель остается прежней — дойти до северных окраин Покровска, а затем попытаться окружить агломерацию", — заявили в 7-м корпусе Десантно-Штурмовых войск Украины.

СМИ пишет, что если Покровск падет, это станет крупнейшим захватом России в Украине за более чем два года и позволит продвинуться на север и запад, угрожая "поясу крепостей" — опорным городам украинской обороны в Донбассе. Падение города также станет ударом по моральному духу Украины и усилит риторику кремлевского диктатора Владимира Путина, стремящегося убедить Дональда Трампа, что Россия наступает, а помощь Киеву бесполезна.

Тактика и потери России

Как и в Бахмуте, Россия бросает бесконечные волны пехоты, добиваясь незначительных и дорогостоящих успехов — иногда лишь за укрепленный бункер или лесопосадку. Только в октябре российские потери, по оценкам, составили рекордные 25 тысяч убитых и раненых. С приходом зимы продвижение становится еще труднее — без листвы, которая могла бы укрывать войска от дронов.

По словам украинских бойцов, российских солдат в городе уже больше, чем защитников. На протяжении недель Россия посылает небольшие группы диверсантов — по два-три человека — чтобы они просачивались через редкие украинские линии обороны. Попав в город, они либо сеют хаос, либо закрепляются, ожидая подкреплений, постепенно наращивая численность.

Украинский военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил: "Украина медленно, но верно теряет Покровск. Окружение пока не завершено, но пути снабжения почти перерезаны. Узкое "бутылочное горлышко" составляет около 5 км", — сказал он The Telegraph.

Отход ВСУ от города

Сообщается, что все чаще звучат призывы вывести украинские войска из города. Ранее украинские генералы подвергались критике за то, что слишком долго удерживали позиции, подвергая бойцов риску.

Ступак считает, что настало время начать организованный отход с южных рубежей обороны, чтобы избежать бессмысленных потерь и возможного тяжелого тактического поражения. "Очень важно, чтобы боевые решения принимали военные, а не политики", — отметил он.

СМИ пишет, что, если Украина покинет Покровск, ей придется оставить и Мирноград, что станет новым ударом по линии обороны на этом участке фронта.

Другие новости о ситуации на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что Россия на год отстала от графика захвата Покровска. Москва готовится к консолидации контроля над руинами города, бросая все больше живой силы в разрушенные кварталы Покровска. Беспилотники РФ активно блокируют украинские линии снабжения. Близится решающая зима.

Кроме того, мы также рассказывали о реакции заместителя командира Третьего армейского корпуса подполковника Максима Жорина на видео с заходом россиян в Покровск. Он в грубой форме отметил: если кому-то смешно от видео, как "вторая армия мира" заходит в указанный город, то на самом деле веселого здесь ничего нет.

