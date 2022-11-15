Что сегодня происходит в Херсоне? / фото пресс-служба Офиса президента

Секретарь Совета нацбезопасности призвал херсонцев, выехавших из города, не спешить возвращаться домой. Кроме того, что территория сильно заминирована, есть высокие риски того, что российские оккупанты начнут обстреливать с левого берега Днепра.

Как говорится в сюжете ТСН, покидая город, россияне повредили все коммунальные системы. Поэтому Херсон сейчас без света, водоснабжения и устойчивой связи.

Оккупанты, уходя из города, часть инфраструктуры разрушили, а другую - заминировали. И пока операторы восстанавливают поврежденные кабели, а спасатели разминируют станции мобильной связи, связь обеспечивается терминалами Starlink.

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В Херсоне после российской оккупации нет света, но, несмотря на это, некоторые магазины работают. Кроме электроэнергии, в городе нет и водоснабжения - херсонцы черпают воду из Днепра. "Газа нет, воды, тепла", - признается местная жительница.

Оккупанты разрушили все четыре линии, которые подавали питание на Херсонщину. В областном центре разрушены и ЛЭПы, и трансформаторы. Энергетики работают чуть ли не круглосуточно. 

Сейчас в 300-тысячном Херсоне осталось менее трети жителей, они уверяют, что все неудобства переживут, чтобы быть свободными.

Освобождение Херсона: что известно

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