Сейчас в 300-тысячном Херсоне осталось менее трети жителей.

Секретарь Совета нацбезопасности призвал херсонцев, выехавших из города, не спешить возвращаться домой. Кроме того, что территория сильно заминирована, есть высокие риски того, что российские оккупанты начнут обстреливать с левого берега Днепра.

Как говорится в сюжете ТСН, покидая город, россияне повредили все коммунальные системы. Поэтому Херсон сейчас без света, водоснабжения и устойчивой связи.

Оккупанты, уходя из города, часть инфраструктуры разрушили, а другую - заминировали. И пока операторы восстанавливают поврежденные кабели, а спасатели разминируют станции мобильной связи, связь обеспечивается терминалами Starlink.

Видео дня

В Херсоне после российской оккупации нет света, но, несмотря на это, некоторые магазины работают. Кроме электроэнергии, в городе нет и водоснабжения - херсонцы черпают воду из Днепра. "Газа нет, воды, тепла", - признается местная жительница.

Оккупанты разрушили все четыре линии, которые подавали питание на Херсонщину. В областном центре разрушены и ЛЭПы, и трансформаторы. Энергетики работают чуть ли не круглосуточно.

Сейчас в 300-тысячном Херсоне осталось менее трети жителей, они уверяют, что все неудобства переживут, чтобы быть свободными.

Освобождение Херсона: что известно

9 ноября в Минобороны РФ заявили, что российские военные покидают Херсон и правобережье области. Оккупанты перед побегом взорвали ряд мостов на этом направлении.

11 ноября ВСУ вошли в Херсон, вечером в тот же день о деоккупации города сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

14 ноября глава нашего государства посетил освобожденный от российских оккупантов Херсон. В городе был официально поднят украинский флаг.

В ОК "Юг" сообщили, что с начала прошлой недели на правом берегу Днепра деоккупированы 179 населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: