Секретарь Совета нацбезопасности призвал херсонцев, выехавших из города, не спешить возвращаться домой. Кроме того, что территория сильно заминирована, есть высокие риски того, что российские оккупанты начнут обстреливать с левого берега Днепра.
Как говорится в сюжете ТСН, покидая город, россияне повредили все коммунальные системы. Поэтому Херсон сейчас без света, водоснабжения и устойчивой связи.
Оккупанты, уходя из города, часть инфраструктуры разрушили, а другую - заминировали. И пока операторы восстанавливают поврежденные кабели, а спасатели разминируют станции мобильной связи, связь обеспечивается терминалами Starlink.
В Херсоне после российской оккупации нет света, но, несмотря на это, некоторые магазины работают. Кроме электроэнергии, в городе нет и водоснабжения - херсонцы черпают воду из Днепра. "Газа нет, воды, тепла", - признается местная жительница.
Оккупанты разрушили все четыре линии, которые подавали питание на Херсонщину. В областном центре разрушены и ЛЭПы, и трансформаторы. Энергетики работают чуть ли не круглосуточно.
Сейчас в 300-тысячном Херсоне осталось менее трети жителей, они уверяют, что все неудобства переживут, чтобы быть свободными.
Освобождение Херсона: что известно
- 9 ноября в Минобороны РФ заявили, что российские военные покидают Херсон и правобережье области. Оккупанты перед побегом взорвали ряд мостов на этом направлении.
- 11 ноября ВСУ вошли в Херсон, вечером в тот же день о деоккупации города сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
- 14 ноября глава нашего государства посетил освобожденный от российских оккупантов Херсон. В городе был официально поднят украинский флаг.
- В ОК "Юг" сообщили, что с начала прошлой недели на правом берегу Днепра деоккупированы 179 населенных пунктов.