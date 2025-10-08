Начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели людей.

В Херсоне в результате атаки вражеского беспилотника погибли два человека, еще одна женщина ранена.

Как сообщает Херсонская областная прокуратура, утром 8 октября российские военные атаковали в Херсоне гражданский автомобиль, в котором находились люди.

В результате атаки погибли двое гражданских - женщина 62 лет и мужчина около 65 лет.

Кроме того, ранения получила 55-летняя женщина. Она доставлена в больницу.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления, приведшего к гибели людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Ситуация с ударами вражеских дронов

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский неоднократно призывал мир отреагировать на преступления россиян против гражданских в Украине. Он отмечал, что россияне просто охотятся на гражданских вдоль линии фронта. Враг целенаправленно применяет FPV-дроны для ударов по гражданскому населению, а также по спасателям и медикам, которые приезжают на помощь после атак.

Летом Херсон вообще превратилось в "сафари-зону" для российских военных. По словам военного Станислава Бунятова, оккупанты придумали коварный способ охотиться на экипажи пожарных в Херсонской области. Так, враг пользовался сильной жарой в регионе, чтобы выманивать пожарные экипажи под свои удары - россияне поджигали траву или дома в частном секторе и ждали машину спасателей, чтобы ударить по ней.

