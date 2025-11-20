Вероятно, это была одна из самых сильных разновидностей конвенционного оружия в арсенале захватчиков.

Российские войска продолжают превращать украинский город Мирноград, что в Донецкой области, в сплошные руины - морские пехотинцы ВМС ВСУ зафиксировали как мощная бомба попала по большому многоэтажному зданию. До полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, которое произошло в феврале 2022 года, в этом городе проживали более 50 тысяч мирных людей.

Соответствующее видео, на котором этот населенный пункт показан по состоянию на сейчас, обнародовал 503-й отдельный батальон морской пехоты ВМС ВСУ. На кадрах можно увидеть, как над зданием поднимается ужасный столб огня, охватывающий его.

"Россияне продолжают стирать с лица земли Мирноград. На видео - момент прилета КАБа по руинам города. Вероятно, это был КАБ-3000 - один из самых мощных разновидностей конвенционного оружия в арсенале захватчиков. Почти половину веса этого снаряда - 1200-1400 кг - составляет взрывчатка", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мирнограде

Ранее украинские военные сообщали, что за годы полномасштабного вторжения РФ превратила город Мирноград Донецкой области в сплошные руины. Морпехи показали Мирноград с высоты птичьего полета. Отмечалось, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания - населенный пункт превращен в дымящиеся руины.

Жилые дома, в которых недавно жили мирные люди, сегодня развалены. Многие здания оккупанты буквально сравняли с землей. До полномасштабного вторжения России в Мирнограде проживало около 56 тыс. человек, по состоянию на начало октября 2025 года в городе оставалось лишь 2 тыс. человек.

